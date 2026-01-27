山本由伸入列日本隊超豪華　韓媒形容日韓戰「可能得放棄了」

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本隊超豪華陣容出爐後，引發韓國媒體高度關注，部分韓媒形容為「韓國隊的緊急狀態」，甚至直言「日韓戰必須做好心理準備」。隨著日本棒球代表隊戰力逐漸到位，同組對手也開始感受到壓力。

身為衛冕冠軍的日本棒球代表隊，在迎接2026年世界棒球經典賽（WBC）前，逐步打造出堪稱「超豪華等級」的國家隊陣容。此次公布的第3波名單中，新增10名球員，其中就有4名現役大聯盟球員。最受矚目的，莫過於洛杉磯道奇王牌投手山本由伸，他在去年MLB世界大賽榮膺最有價值球員（MVP），被視為世界級投手。此外，岡本和真（多倫多藍鳥）、村上宗隆（芝加哥白襪）與鈴木誠也（芝加哥小熊）也全數入列。

多家韓媒也以醒目標題報導日本名單。《OSEN》以「『韓國高度警戒！』日本豪華國家隊名單出爐，山本由伸確定出戰WBC，現役大聯盟球員多達8人，『大谷二刀流也在評估中』」為題；《NoCut News》則寫道「『大谷之後，再由山本補刀』日本WBC超豪華名單出爐，實力已不可同日而語？」；《MHN》也指出，「連『世界大賽MVP』山本由伸都加入，日本隊力拚WBC二連霸，『超豪華軍團』拼圖已完成99%。」

日韓戰向來是兩國球迷最受矚目的對戰組合。去年11月的日韓交流賽中，韓國隊在最終戰與日本戰成平手，終止對日本一級陣容的10連敗紀錄。不過隨著日本公布最新的經典賽名單，韓媒的討論焦點也逐漸轉向戰力差距。《OSEN》報導開頭便直言，「看到這種陣容，韓日大戰或許只能放棄了。日本棒球代表隊公佈了 WBC（世界棒球經典賽）的第三波名單，其中包括了 8 名大聯盟球星。」並點出日本隊目前名單中，已有多達8名大聯盟球星坐鎮。