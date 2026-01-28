運動雲

上屆遺憾還烙印在心！台灣隊長陳英惠誓言復仇　要率隊搶世界盃門票

▲中華女子足球隊泰國籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）、隊長陳英惠。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中華女子足球隊隊長陳英惠。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

「上屆就差1球晉級世界盃，那種不甘心的感覺仍烙印在心中。」中華女足隊長陳英惠27日在出席2026年亞足聯女子亞洲盃賽前記者會，展現雪恥決心。面對即將在3月登場會內賽，中華女足再次與上屆關鍵戰對手越南同組，陳英惠直言這是「特別的緣分」，也霸氣許願一定要復仇成功，誓言要帶領全隊把世界盃門票帶回台灣。

27歲就要一肩扛起台灣隊長的重責，陳英惠坦言在面對王湘惠等資深學姐時曾感到緊張，但學姐們的細心讓她備感窩心。陳英惠分享：「學姐她們非常會觀察，場上、場下都會給我很多經驗，在旁邊一看就會覺得『果然是學姐』。她們知道我面對她們會緊張，總會告訴我做我的事就好，不會給我額外的壓力。」

至於團隊還有與新教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）的磨合狀況，陳英惠認為目前都相當良好，主因是大多數球員在木蘭聯賽都有長期交手或同隊的默契。陳英惠指出，雖然主帥查克摩爾賦予的新戰術還需要時間精進，但大家對內容並不陌生，「教練過去是我們的守門員教練，因此雙方很熟悉，很快就能了解他想要團隊做到的事，場外要做的事還有分配，這部份是我身為隊長還要向學姐學習的，但她們都會適時給建議。」

▲中華女子足球隊泰國籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）、隊長陳英惠。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中華女子足球隊泰國籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）與隊長陳英惠。（圖／記者蔡厚瑄攝）

針對本次集訓時程與聯賽賽程、春節假期重疊引發的爭議，陳英惠展現出成熟的職業心態，她務實地表示：「這些安排乍看不太符合賽事規律，但在台灣光是有這種集訓就已經很不容易。身為球員的本分就是去適應、想辦法克服，我們就是盡力配合，把能量儲存起來。」

對於小組賽末段需橫跨澳洲東西岸進行長途飛行的考驗，陳英惠也顯得十分淡定，「這種經驗的確很少，但球隊管理層都會協調讓我們以最舒服的方式移動，所以我相信這不會是問題，我們能全心專注在比賽上。」

回憶上屆在關鍵戰役不敵菲律賓與越南的遺憾，陳英惠感性表示，這兩年大家頻繁集訓，整體體系已趨於完善。面對即將到來的挑戰，她形容全隊正帶著「要去打仗的心情」，目標非常明確就是要衝刺前6名，直接取得2027年女子世界盃參賽門票，「我想跟隊友說，雖然備戰過程場內外都有很多問題，但大家都一起度過了，希望大家不要放棄，所有人繼續一起努力。」

