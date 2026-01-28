運動雲

爆冷輸球躲起來砸拍畫面遭流出瘋傳　美國好手高芙怒轟澳網球員沒隱私

▲斯維托麗娜（Elina Svitolina）四強以6比1、6比2橫掃奪冠大熱門、高居第3種子高芙（Coco Gauff）。（圖／路透） 

▲高居第3種子高芙（Coco Gauff）在澳網女單8強爆冷遭橫掃出局。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

美國網球女單好手高芙（Coco Gauff）在2026年澳洲網球公開賽高居第3種子，未料27日她卻8強賽中爆冷落敗，隨後在場館通道宣洩情緒、猛摔球拍的畫面還被場內監控捕捉並流傳至網路，引發熱議。對此高芙在受訪時直言失望，強調自己是為了不遷怒團隊與維護形象才選擇躲避鏡頭，也痛批大會應尊重球員在更衣室之外的私密空間。

高芙8強賽面對烏克蘭名將斯維托麗娜（Elina Svitolina）時表現大幅低於水準，整場僅59分鐘，便以1比6、2比6匆匆落敗，且據統計高芙此役一發得分率僅41%，全場還出現多達26次非受迫性失誤，更在首盤就發出5次致命的雙發失誤，賽後她也坦言感覺今天所有擅長的事都做得不好，「糟糕的一天往往是由對手造成的，是她強迫我打得如此被動。」

賽後21歲的高芙離開球場，在以為沒有攝影鏡頭的地方，對著牆壁猛摔球拍釋放挫折感，不料畫面卻都被攝影機拍下最後還流出在社群媒體遭瘋傳。對此，高芙受訪時表達自己對於大會的失望，強調她之所以這麼做是為了保護團隊：「我很了解自己，我不想遷怒團隊，他們都是很好的人，不該承受我的情緒，我只是花1分鐘在那裡宣洩，我不認為這是壞事。」

高芙進一步解釋，她不希望在球場上、在孩童面前展現失控的一面，「我曾說過不再於場上摔拍，那太沒面子了，但我需要釋放情緒，否則我會對身邊的人態度惡劣，這對他們並不公平。」

針對畫面外流，高芙對轉播與大會管理表達了強烈不滿，她提到2023年美網決賽後，現任世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在練習區摔拍也被播出的例子，認為轉播單位沒必要將這些幕後瞬間公諸於世，「我試圖去一個我覺得沒有攝影機的地方，但顯然他們還是播了，這應該要好好溝通一下，不然我覺得在這個比賽，選手們唯一的私密空間大概就只剩更衣室了。」

