陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛





▲陳柏毓 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

中華隊備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）持續集訓，旅外球員動向備受關注。總教練曾豪駒今受訪透露，旅美投手陳柏毓已向母隊取得同意，今天正式向中華隊報到，待美國春訓開始後再返回球團；而鄭宗哲則在結束今日訓練後回美到大都會報到，未來會直接前往日本宮崎與球隊會合。

曾豪駒表示，陳柏毓能夠提前加入中華隊，是經過本人與球團充分溝通後取得共識，「球團願意開放他，在回美國春訓前先進來加入球隊。」未來一旦球團通知，他就會返美報到。

至於陳柏毓在中華隊會待多久，曾豪駒說，目前就是先加入團隊訓練，「等到球團通知，他就會先回去。」

旅日選手方面，曾豪駒指出，多數球員已回到日本母隊展開春訓，「隨時都會做交流回報。」鄭宗哲則在今日結束訓練後返美，接下來將投入大聯盟春訓，「之後有可能直接到宮崎那邊報到。」他也說，未來旅美選手回到母隊後，若再與中華隊會合，可能會直接飛往日本，「後續我們都會一直保持聯繫，彼此了解選手的狀況。」

外界關心球團對旅外球員的限制條件，曾豪駒表示，目前各球團都相當配合，「聯盟跟球團陸續都有溝通，會回報選手的準備狀態與計畫，我們也會依照球團給的計畫去安排。」他強調，並未遇到過於嚴苛的限制，「最主要是希望選手在正賽時，都能有完整準備。」

在訓練方式上，曾豪駒指出，陳柏毓來到中華隊後，仍會依照球團提供的個人課表訓練，「他有自己的課表，球團都有給訓練計畫，來這邊也是照計畫執行，讓他回到母隊春訓時，能符合球團期待的狀態。」

至於母隊球員陳冠宇，昨天也已向中華隊報到，曾豪駒表示，他在報到前就持續進行自主訓練，目前尚未正式進入牛棚，「這幾天會先觀察他進牛棚的狀況，再來討論後續安排。」

隨著投手群陸續進入牛棚階段，曾豪駒透露，多數投手目前大約完成兩到三次牛棚練投，「一次比一次更進入狀況。」他也強調此階段的首要目標，「最重要的是不要出現傷勢，希望大家都健健康康地來，也健健康康地交回球團手上。」

▲WBC經典賽中華隊於國家運動訓練中心進行第一階段集訓，總教練曾豪駒。（圖／記者湯興漢攝）