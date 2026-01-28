美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

▲2026棒球冠軍聯賽。（圖／截自X:BeisbolGPO）

記者楊舒帆／綜合報導

棒球冠軍聯賽美洲賽（Baseball Champions League Americas，BCL）2026年確定再度於墨西哥城開打，並由墨西哥紅魔隊（Diablos Rojos del México）主場阿爾弗雷多・哈普・赫盧球場（Estadio Alfredo Harp Helú）續辦。主辦單位近日在官宣貼文中正式點名中信兄弟（CTBC Brothers）將代表中華職棒（CPBL）參賽，貼文宣傳圖也同步掛上台灣國旗與CPBL LOGO，宣告賽事版圖首度納入亞洲球隊，話題十足。

根據官宣內容，本屆賽事預計於2026年3月24日至29日舉行，由於比賽期間適逢中職例行賽開季，目前正向兄弟球團查證消息是否屬實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

官宣的參賽共6隊，包含LMB冠軍墨西哥紅魔、尼加拉瓜「赫爾曼・波馬雷斯」冠軍Los Dantos、美國獨立聯盟美國協會（American Association）球隊Kane County Cougars、古巴全國聯賽冠軍、委內瑞拉職棒聯盟（LMBP）代表隊，以及中信兄弟。賽制方面，6隊將分成2組進行分組賽，各組第1名直接晉級4強，各組第2、3名再打淘汰賽爭奪另兩席準決賽門票。

此外，墨西哥聯盟（LMB）會長德拉維加（Horacio de la Vega）先前接受墨西哥媒體《PonPausa》專訪時也證實，BCL Americas將於3月23日當週重返墨西哥城，並強調賽事具備「逐步成長」潛力，今年更將出現美洲以外的代表隊，盼透過加入亞洲具競爭力的隊伍，擴大賽事影響力。

根據墨西哥官網新聞報導，BCL執行長拉米瑞茲（Guillermo Ramírez）表示，「BCL 是一項全球性賽事，隨著亞洲球隊（中信兄弟）的加入，我們離打造全球頂尖球團聯賽的目標又邁進了一步。以視訊代表參加會議的中職代表YiLing Hung表示：「中職已準備好在這項賽事中以最高層級競爭，我們希望展現自己的比賽水準，唯一的目標就是把冠軍帶回來。」

官宣帳號在介紹中信兄弟時，也特別點出其隊史與戰績：中信兄弟成立於1989年、主場位於台中，累積10座台灣大賽冠軍與20座聯盟冠軍，將在2026年BCL與Los Dantos同組，並與古巴冠軍隊同組較勁，預料成為分組戰況的關鍵變數。