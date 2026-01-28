捷克戰力受挫！11年大聯盟資歷索賈德因傷退出經典賽

▲索加德（Eric Sogard）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，捷克隊今（X）日宣布壞消息，擁有11年大聯盟資歷的工具人索賈德（Eric Sogard）確定退出本屆經典賽，無緣再披捷克戰袍征戰國際舞台。

現年39歲的索賈德生涯在大聯盟待過運動家、釀酒人、藍鳥、光芒、小熊等隊，累計出賽815場，敲出26支全壘打，生涯打擊率2成49，上一回在大聯盟亮相已是2021年效力小熊時期。索賈德於2022年取得捷克國籍，並在2023年經典賽代表捷克隊出賽，成為當屆捷克陣中唯一擁有大聯盟資歷的球員。

回顧上屆經典賽，索賈德在小組賽4場比賽敲出7支安打，是捷克全隊最多，16打數7安打，打擊率高達4成38，全隊打擊率最高，表現相當亮眼。不過捷克隊官方今日透過社群宣布，他將因傷缺席本屆賽事，貼文中寫道：「祝你早日康復，兄弟。」但並未進一步說明傷勢狀況。

本屆經典賽捷克隊與台灣、日本、南韓、澳洲同組，分組前2名才能晉級複賽，索賈德的缺席，勢必讓捷克戰力受到不小影響。值得一提的是，索賈德的美籍妻子Kaycee曾在上屆經典賽帶著孩子遠赴日本為丈夫加油，並在社群平台分享對日本生活細節的觀察，引起日媒關注。

Kaycee當時在IG發文指出，日本把許多「小問題」都妥善解決，並拍影片介紹3個讓她印象深刻的設計，包括能避免排便聲外流的馬桶擬聲裝置、可輕鬆擠出不沾手的果醬包裝，以及電梯按鈕可連按兩下取消的貼心設計。她也表示，這趟旅程對孩子來說相當新鮮有趣，可惜索賈德此次因傷退出，無緣再趁經典賽重返日本。