228捍衛港都領空！雄鷹交手培證英雄　再迎戰陽岱鋼OISIX新潟

棒球季熱血回歸！台鋼雄鷹連續兩年邀請日本獨立聯盟勁旅 OISIX新潟阿爾比雷克斯BC（オイシックス新潟アルビレックスBC） 來台交流，今年更擴大舉辦「2026港都國際交流戰」。除了與OISIX新潟進行兩場對戰，還將加碼與韓國職棒培證英雄交手，台鋼雄鷹再度「捍衛領空」，於 228連假期間在高雄市澄清湖棒球場進行3連戰，讓高雄球迷提前感受新球季的熱度。

OISIX新潟由武田勝監督連續兩年率隊來台，休賽季大舉補強多名擁有日職一軍資歷的戰力，整體實力更勝去年。台灣球迷熟悉的旅日好手陽岱鋼、台鋼雄鷹初代洋投笠原祥太郎，以及曾奪央聯新人王的前阪神虎好手高山俊，皆連續兩年來台獻技。除此之外，OISIX新潟在去年賽季結束後網羅多名日職經驗豐富的選手，包括松山竜平、渡邉諒、石川直也、井口和朋、宮森智志，以及強打洋砲沃克（Adam Walker），陣容星光熠熠。

其中，松山竜平效力廣島東洋鯉魚長達18年，今年轉戰OISIX新潟並兼任打擊教練，日職生涯累積1,304場出賽、940支安打與83發全壘打；27歲的宮森智志曾效力東北樂天金鷲，最快球速可達150公里；洋砲Adam Walker過去效力讀賣巨人與福岡軟銀鷹，2022年在巨人軍單季出賽124場，敲出110支安打、23發全壘打，長打火力備受期待。

此外，多名曾效力日本火腿鬥士、與王柏融並肩作戰的好手也將在澄清湖再次聚首。渡邉諒是2013年日職選秀日本火腿首輪指名，2019、2020年連兩季出賽數破百，2023年轉戰阪神虎；石川直也是日本火腿牛棚要角，2018年52場登板拿下18次中繼成功、19次救援成功，隔年出賽數更提升至60場；井口和朋同樣以後援投手為主，日職生涯10年累計254場出賽、40次中繼成功。

韓職培證英雄方面，今年共有48名球員來台進行春訓，去年曾交手的熟面孔有望再次登場。包括2025年選秀狀元投手丁炫瑀，去年曾在與台鋼雄鷹的春訓自辦賽中先發登板，韓職開季後生涯初登板即投出122球並拿下首勝；主力先發投手河映敃，2025球季28場出賽、投153.1局為全隊最多；王牌投手安佑鎮雖仍在復健階段，仍隨隊來到高雄參與春訓。野手方面，崔周煥、李主形、林祉閱皆為2025年單季10轟以上打者，也曾在去年自辦賽亮相，今年再度隨隊來台。

「2026港都國際交流戰」賽事資訊如下：

◆ 2月27日（五）17：05 KBO培證英雄 vs. 台鋼雄鷹｜澄清湖棒球場

◆ 2月28日（六）17：05 OISIX新潟 vs. 台鋼雄鷹｜澄清湖棒球場

◆ 3月1日（日）17：05 台鋼雄鷹 vs. OISIX新潟｜澄清湖棒球場

※售票及更多活動資訊，預計於2月上旬公布。