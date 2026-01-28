運動雲

>

228捍衛港都領空！雄鷹交手培證英雄　再迎戰陽岱鋼OISIX新潟

▲2026捍衛領空。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲2026捍衛領空。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

棒球季熱血回歸！台鋼雄鷹連續兩年邀請日本獨立聯盟勁旅 OISIX新潟阿爾比雷克斯BC（オイシックス新潟アルビレックスBC） 來台交流，今年更擴大舉辦「2026港都國際交流戰」。除了與OISIX新潟進行兩場對戰，還將加碼與韓國職棒培證英雄交手，台鋼雄鷹再度「捍衛領空」，於 228連假期間在高雄市澄清湖棒球場進行3連戰，讓高雄球迷提前感受新球季的熱度。

OISIX新潟由武田勝監督連續兩年率隊來台，休賽季大舉補強多名擁有日職一軍資歷的戰力，整體實力更勝去年。台灣球迷熟悉的旅日好手陽岱鋼、台鋼雄鷹初代洋投笠原祥太郎，以及曾奪央聯新人王的前阪神虎好手高山俊，皆連續兩年來台獻技。除此之外，OISIX新潟在去年賽季結束後網羅多名日職經驗豐富的選手，包括松山竜平、渡邉諒、石川直也、井口和朋、宮森智志，以及強打洋砲沃克（Adam Walker），陣容星光熠熠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，松山竜平效力廣島東洋鯉魚長達18年，今年轉戰OISIX新潟並兼任打擊教練，日職生涯累積1,304場出賽、940支安打與83發全壘打；27歲的宮森智志曾效力東北樂天金鷲，最快球速可達150公里；洋砲Adam Walker過去效力讀賣巨人與福岡軟銀鷹，2022年在巨人軍單季出賽124場，敲出110支安打、23發全壘打，長打火力備受期待。

此外，多名曾效力日本火腿鬥士、與王柏融並肩作戰的好手也將在澄清湖再次聚首。渡邉諒是2013年日職選秀日本火腿首輪指名，2019、2020年連兩季出賽數破百，2023年轉戰阪神虎；石川直也是日本火腿牛棚要角，2018年52場登板拿下18次中繼成功、19次救援成功，隔年出賽數更提升至60場；井口和朋同樣以後援投手為主，日職生涯10年累計254場出賽、40次中繼成功。

韓職培證英雄方面，今年共有48名球員來台進行春訓，去年曾交手的熟面孔有望再次登場。包括2025年選秀狀元投手丁炫瑀，去年曾在與台鋼雄鷹的春訓自辦賽中先發登板，韓職開季後生涯初登板即投出122球並拿下首勝；主力先發投手河映敃，2025球季28場出賽、投153.1局為全隊最多；王牌投手安佑鎮雖仍在復健階段，仍隨隊來到高雄參與春訓。野手方面，崔周煥、李主形、林祉閱皆為2025年單季10轟以上打者，也曾在去年自辦賽亮相，今年再度隨隊來台。

「2026港都國際交流戰」賽事資訊如下：
◆ 2月27日（五）17：05　KBO培證英雄 vs. 台鋼雄鷹｜澄清湖棒球場
◆ 2月28日（六）17：05　OISIX新潟 vs. 台鋼雄鷹｜澄清湖棒球場
◆ 3月1日（日）17：05　台鋼雄鷹 vs. OISIX新潟｜澄清湖棒球場

※售票及更多活動資訊，預計於2月上旬公布。

關鍵字： 標籤:台鋼雄鷹國際交流澄清湖棒球賽日韓球隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

中信兄弟證實彭政閔帶二軍參戰　首度出征美洲棒球冠軍聯賽　

中信兄弟證實彭政閔帶二軍參戰　首度出征美洲棒球冠軍聯賽　

爆冷輸球躲起來砸拍畫面遭流出瘋傳　美國好手高芙怒轟澳網球員沒隱私

爆冷輸球躲起來砸拍畫面遭流出瘋傳　美國好手高芙怒轟澳網球員沒隱私

【爬太快的困擾】霍諾德91分登頂台北101　賈永婕揭私下對話：不是有答應我嗎

熱門新聞

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美洲棒球聯賽官宣中信兄弟參賽

2實戰胯下換手爆扣　湖人海耶斯秀美技

3柳賢振緊盯牛棚！王彥程練投80球

4東京「台灣之夜」擴大規模！場地再+2

5500元運動幣來了　使用懶人包大公開

最新新聞

1阪神洋將用多鄰國學日文　因12強而赴日

2陳冠宇狂讚國訓伙食：我的天堂！

3謝淑薇澳網8強止步　無緣連3年爭冠

4陳柏毓霸氣喊話：即便是大谷也想解決

5捍衛港都領空！台鋼雄鷹迎戰陽岱鋼OISIX新潟

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

【沒感動到我喔～】多慧唸粉絲卡片嘴甜吐槽好可愛❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【小表情好萌】多慧突然被自己的猖狂笑聲嚇傻????

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的

「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366