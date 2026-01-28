中華隊2/1實戰！今牛棚練投導入計時　林岳平有一隱憂

運動雲

▲▼ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

中華隊持續在左營國家運動訓練中心備戰 2026 年世界棒球經典賽（WBC），投手群陸續進入牛棚調整階段。投手教練林岳平今受訪表示，整體進度「還算不錯」，雖然部分剛打完冠軍賽、休息較晚的投手節奏稍慢，但差距不大，「我們下一個階段，2月1日就會進入實戰，從中觀察投、打之間產生的狀態。」

目前是否有投手進度超前令人驚豔，林岳平點名旅日投手群，「會比較偏向日職的選手，因為他們2月1日就要回球隊報到，必須維持在高強度狀態。」他指出，這批選手雖然目前不在隊中，但從第一次牛棚就能感受到準備程度，「他們的進度其實比中職投手還要快。」

不過徐若熙的狀況，林岳平表示，目前完全交由所屬軟銀球團規劃，「沒有特別的消息，但相信他一定會準備得很好。」他直言，相較之下，日職體系出身的投手反而讓教練團更放心，「接下來在熱身賽如何安排，我們會比較安心。」

這一階段進行的牛棚練投也同步導入經典賽規則，包含投球計時。根據規定，壘上無人投手需在15秒內啟動投球動作，壘上有人則是18秒，比中職規定的壘上無人20秒、壘上有人25秒的時間都還要短，

林岳平認為，中職、美職投手適應上問題不大，「比較需要適應的應該是日職選手。」他解釋，秒數略為縮短，投手勢必得調整過往一些不必要的習慣動作，「只是要在這樣的節奏下，怎麼讓投手能舒服地一直投球，還是要從比賽中慢慢找到感覺。」

會長蔡其昌也透露，集訓期間所使用的比賽用球與滑石粉，皆比照經典賽規格。對此，林岳平表示，選手適應上不會有太大問題，「這些選手多半都有國際賽經驗，對這類細節並不陌生，裝備與用球也都已經到位，接下來就是看每個人如何在這段時間，把自己的狀態準備到最好。」

外界關心投手球數限制，是否會影響調度，餅總直言，重點不在「限制本身」，而是在限制之下能否穩定發揮，「不管是哪一屆國際賽，我們其實不會擔心限制，而是擔心在這樣的限制下，投手能不能有穩定表現，這才是比較需要注意的地方。」

今天正好是林岳平的生日，依照慣例，中華隊後勤人員、教練團與選手們也一同為他慶生。餅總簡單許下心願，希望所有選手都能保持健康，在備戰與比賽過程中平安順利。

關鍵字： 中華隊林岳平WBC旅日投手備戰

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的

