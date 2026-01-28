運動雲

>

「等9年」終於贏了！　巫師在家擊敗拓荒者還終止9連敗

記者杜奕君／綜合報導

過去9年都沒有在自家主場擊敗過波特蘭拓荒者，華盛頓巫師28日靠著主戰長人薩爾（Alex Sarr）單場轟下29分、12籃板、3助攻外帶6阻攻全面表現，搭配團隊最後決勝期關鍵4罰3中，最終巫師以115比111擊敗拓荒者，也順利終止9連敗低潮。

近期一勝難求的巫師，今日主場迎戰拓荒者來訪，上半場巫師靠著薩爾強勢表現，半場打完後來居上以60比53取得領先。

但下半場開打後，拓荒者靠著夏普（Shaedon Sharpe）飆分，加上克林根（Donovan Clingan）內線加持，終於逆轉超前比分，不過末節巫師團隊表現平均，加上最後關鍵階段喬治（Kyshawn George）與米德爾頓（Khris Middleton）攜手4罰3中奠定勝果，終於讓巫師在2017年之後，首度於主場擊敗拓荒者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巫師此戰以薩爾的29分、12籃板、3助攻外帶6阻攻表現最佳，喬治19分、9籃板、5助攻，米德爾頓19分、6籃板、5助攻、3抄截，新秀強森則拿下18分。

輸球的拓荒者方面，夏普轟下全場最高31分外帶4籃板、2助攻、2抄截，阿維迪亞（Deni Avdija）17分、12籃板，克林根14分、20籃板。

▲巫師薩爾砍下29分、12籃板、3助攻外帶6阻攻，領軍終止9連敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師薩爾砍下29分、12籃板、3助攻外帶6阻攻，領軍終止9連敗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 巫師薩爾NBA拓荒者夏普

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華男籃新16人名單出爐　陳盈駿、劉錚領銜18日開訓

快訊／中華男籃新16人名單出爐　陳盈駿、劉錚領銜18日開訓

火爆！太陽、籃網爭搶失球差點全武行　5次技術犯規滿天飛

火爆！太陽、籃網爭搶失球差點全武行　5次技術犯規滿天飛

NBA衝突大場面！　雷霆止敗防守大鎖多特槓上鵜鶘費爾斯互扯球衣

NBA衝突大場面！　雷霆止敗防守大鎖多特槓上鵜鶘費爾斯互扯球衣

謝淑薇澳網女雙苦戰惜敗8強止步　無緣連3年爭冠

謝淑薇澳網女雙苦戰惜敗8強止步　無緣連3年爭冠

「PG」喬治大復活飆32分　七六人3星領銜火力秀主場大勝公鹿

「PG」喬治大復活飆32分　七六人3星領銜火力秀主場大勝公鹿

吳芳嫺澳網女雙8強惜敗　仍締造大滿貫個人最佳成績

吳芳嫺澳網女雙8強惜敗　仍締造大滿貫個人最佳成績

「紐約王」布朗森轟28分領軍　尼克主場強勢出擊賞國王難堪6連敗

「紐約王」布朗森轟28分領軍　尼克主場強勢出擊賞國王難堪6連敗

美國ICE擊斃兩平民引全民動盪　NBA馬刺溫班亞瑪直言太可怕

美國ICE擊斃兩平民引全民動盪　NBA馬刺溫班亞瑪直言太可怕

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

「柔道男神」楊勇緯　化身團結基金計畫大使勉勵學子

「柔道男神」楊勇緯　化身團結基金計畫大使勉勵學子

【不用聽漏音了】媽驚喜送金唱片門票！2女兒感動爆哭：妳怎麼會有

熱門新聞

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

「這裡是我的天堂！」陳冠宇狂讚國訓伙食　得知有牛排口水快流出來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美洲棒球聯賽官宣中信兄弟參賽

2東京「台灣之夜」擴大規模！場地再+2

3實戰胯下換手爆扣　湖人海耶斯秀美技

4WBC30人名單2/6日公布！投手至少15人

5柳賢振緊盯牛棚！王彥程練投80球

最新新聞

1軟銀公布春訓分組　徐若熙A組起跑

2戶鄉翔征找容納60人的燒肉店不容易

3等9年贏了　巫師擊敗拓荒者終止9連敗

4胡佳樂後援守成助成功商水過關

5MLB冠軍教練來台加持　獅隊張翔阻殺進化獲點名

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

【沒感動到我喔～】多慧唸粉絲卡片嘴甜吐槽好可愛❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【小表情好萌】多慧突然被自己的猖狂笑聲嚇傻????

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366