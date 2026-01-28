「等9年」終於贏了！　巫師在家擊敗拓荒者還終止9連敗

記者杜奕君／綜合報導

過去9年都沒有在自家主場擊敗過波特蘭拓荒者，華盛頓巫師28日靠著主戰長人薩爾（Alex Sarr）單場轟下29分、12籃板、3助攻外帶6阻攻全面表現，搭配團隊最後決勝期關鍵4罰3中，最終巫師以115比111擊敗拓荒者，也順利終止9連敗低潮。

近期一勝難求的巫師，今日主場迎戰拓荒者來訪，上半場巫師靠著薩爾強勢表現，半場打完後來居上以60比53取得領先。

但下半場開打後，拓荒者靠著夏普（Shaedon Sharpe）飆分，加上克林根（Donovan Clingan）內線加持，終於逆轉超前比分，不過末節巫師團隊表現平均，加上最後關鍵階段喬治（Kyshawn George）與米德爾頓（Khris Middleton）攜手4罰3中奠定勝果，終於讓巫師在2017年之後，首度於主場擊敗拓荒者。

巫師此戰以薩爾的29分、12籃板、3助攻外帶6阻攻表現最佳，喬治19分、9籃板、5助攻，米德爾頓19分、6籃板、5助攻、3抄截，新秀強森則拿下18分。

輸球的拓荒者方面，夏普轟下全場最高31分外帶4籃板、2助攻、2抄截，阿維迪亞（Deni Avdija）17分、12籃板，克林根14分、20籃板。

▲巫師薩爾砍下29分、12籃板、3助攻外帶6阻攻，領軍終止9連敗。（圖／達志影像／美聯社）