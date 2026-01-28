火爆！太陽、籃網爭搶失球差點全武行　5次技術犯規滿天飛

記者杜奕君／綜合報導

NBA在28日賽程相當不平靜，鳳凰城太陽主場迎戰布魯克林籃網之役，雙方也在終場前1分14秒擦槍走火，從積極抄截、拚搶失球，到激烈拉扯引爆雙方險些失控，最終裁判針對此次衝突事件一共給出5次技術犯規，太陽靠著主戰長人威廉斯（Mark Williams）砍下加盟後新高27分，領軍以106比102贏球終止2連敗。

▲太陽、籃網之戰爆發衝突，裁判共吹判5次技術犯規。（圖／路透）

太陽一哥「奪命書生」布克由於日前意外扭傷腳踝，目前持續處於休兵狀況，球隊近期也連吞兩場敗仗，今日主場迎戰實力屬於東區後段班的籃網，希望能夠全力搶勝止敗。

不過首節太陽與籃網打來糾纏，甚至還以1分落後，但次節開始，中鋒威廉斯開始發揮，幫助球隊半場打完逆轉9分超前。

下半場兩隊依舊激戰，籃網靠著本季加盟後打出生涯最佳表現的小波特（Michael Porter Jr.）強勢飆分追近，兩隊在比分膠著下，火氣也越打越大，終場前1分14秒曼恩（Terance Mann）持球進攻掉球，兩隊球員在地板上激烈拚搶，最後演變成為肢體衝突，雙方教練團緊急衝上場，嘗試分開衝突集團，最終裁判給出5次技術犯規，事件才免於擴大。

衝突過後，籃網未能再度追近比分，太陽艾倫（Grayson Allen）終場前12.8秒上籃得手奠定勝果，最終太陽就以4分險勝。

太陽此戰以威廉斯拿到27分最佳，這也是他加盟太陽以來的單場新高得分，在上季仍身在夏洛特黃蜂時，威廉斯原先被交易至洛杉磯湖人，但卻因為體檢未過遭到「退貨」，本季轉戰太陽後表現相當出色，此戰賽前有12分、8.2籃板、1.1抄截、1阻攻，且本季已經出賽42場。另外，布魯克斯（Dillon Brooks）此戰也有26分、3籃板、3助攻，捍衛主場勝利。

輸球的籃網方面，小波特轟下全場最高36分外帶5籃板、3助攻、3抄截，但球隊仍苦吞6連敗。