勇士目標仍是東超6強　吳永仁喊話：下一戰對宇都宮皇者全力搶勝

▲勇士古德溫、艾倫、周桂羽、吳永仁 。（圖／台北富邦勇士提供）

▲勇士總教練吳永仁強調目標仍是打入東超季後賽6強。（圖／台北富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士28日進行東超客場賽程，在交手南韓KBL職籃勁旅首爾SK騎士之戰，雖然第3節一度靠著古德溫（Archie Goodwin）上演個人飆分秀逆轉超前比分，但末節仍氣力放盡以11分之差吞敗。不過勇士總教練吳永仁仍強調，「本季東超目標仍是打進季後賽6強，下一戰對上日本B.League宇都宮皇者仍將全力搶勝。」

雖然上半場陷入雙位數落後局面，但勇士經過中場調整防守策略後，第3節一度打出20比8猛攻逆轉超前比分，但末節仍不敵對手王牌洋將沃尼強勢打法，以11分之差敗北。

勇士主帥吳永仁強調，「今天是一場很好的比賽，我們在防守端持續加壓，才能在第三節把比分追上來，最後決勝期，對手的執行力還是比較好，針對沃尼與金絡賢的擋拆我們在防守上沒有做好，是輸球主要關鍵。」

「上半場落後情況下，中場休息有將防守策略改了一下，球員在防守執行力以及精神力都做得更好，才能在第3節將比分給追回來。」吳永仁如此說道。

不過吳永仁也說，「我們的目標仍是打進東超6強，開季前兩戰我們打得很好，但我們還要學習如何打客場的比賽，我們還有一場比賽要對上宇都宮皇者，如果贏球我們仍有晉級季後賽機會。」

此戰打滿40分鐘，轟下全場最高35分的古德溫則表示，「我們很努力的戰鬥，但籃板球差距（勇士28個 vs.騎士46個）是個關鍵，加上對手投進了很多高難度的進球，這對我們造成了傷害。」

騎士贏球後，以4勝2敗率先成為本季東超晉級季後賽6強球隊，由於本季A、B、C的3個分組，各取前兩名晉級6強季後賽，勇士下一戰對上宇都宮皇者必須全力搶勝，才能取得晉級季後賽6強門票。

▲勇士在南韓客場出賽，仍有不少死忠球迷到場力挺。（圖／台北富邦勇士提供）

