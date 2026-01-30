大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

▲大谷翔平與妻子真美子 。（圖／翻攝IG）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟道奇球星大谷翔平日前與妻子真美子一同出席全美棒球記者協會（BBWAA）紐約分會舉辦的頒獎晚宴，大谷貼心護送真美子入場的畫面成為焦點，而真美子當天所穿著的黑色亮面大衣也意外掀起熱潮，不僅全尺寸迅速售罄，品牌方更透露不排除視情況評估再販可能。

當晚，大谷翔平率先下車，隨後親手牽著真美子下車並貼心護送進場。大谷身穿代言品牌BOSS的訂製西裝現身，真美子則以單肩黑色禮服搭配黑色外套亮相，夫妻倆以黑色系造型展現低調又不失質感的時尚風格。

值得一提的是，當天紐約氣溫驟降，晚間至清晨一度低於攝氏零下10度，真美子在進場時披上的黑色大衣也意外成為話題焦點。時尚圈人士指出，她所穿著的是日本品牌divka推出的天鵝絨拼接大衣，為品牌2025年秋冬系列作品，定價約13萬元日幣（約新台幣26,600）。

該款大衣以天鵝絨布料展現細緻光澤與柔軟質感，剪裁立體、輪廓優雅，在寒冬中兼顧保暖與造型感。相較於國際精品動輒數十萬元的皮草外套，價格被認為相對「親民」。

截至1月28日，真美子所穿著的大衣已在品牌官網全尺寸、全顏色售罄，顯示其帶動的話題效應。日媒報導，品牌公關受訪時透露，雖然相關照片尚未大量流出，但熟悉品牌設計的顧客已從剪裁與輪廓辨識出該款大衣，隔日清晨便陸續接獲詢問。

品牌也表示，該款商品其實在晚宴前就已售罄，是否會因詢問熱度而再度生產，目前仍在評估中。公關人員強調，品牌長期堅持以立體裁剪展現結構美感，並重視日本在地布料與縫製工藝。

大谷翔平分享MVP榮耀時刻，真美子以日本設計師品牌低調亮相，讓「Made in Japan」的時尚設計，受到國際矚目。