徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

▲徐若熙。（圖／展逸國際）

記者王真魚／綜合報導

效力日職軟銀鷹的台灣投手徐若熙，29日在福岡市內飯店舉行加盟記者會。歷經日、美多支球團競逐後，他最終以推估3年總值15億日圓的大型合約披上鷹隊戰袍，正式展開旅日生涯。

徐若熙最快球速可達158公里，被視為台灣當今最具潛力的強投之一。他在記者會上立下目標，不僅希望在日職留下成績，更放眼「超越前輩」與未來挑戰大聯盟的夢想。他點名，希望能打破前西武名投郭泰源在1991年所創下的「台灣投手單季15勝」紀錄，並在3年後站上大聯盟舞台。

「我希望每個球季都能拿下至少10勝，如果有機會，也想挑戰15勝以上。」徐若熙直言，前輩們曾寫下輝煌歷史，「我也希望能不輸他們，創造屬於自己的時代。」

談到未來藍圖，他多次提及「挑戰」二字，並明確表示，3年後希望能以實力叩關大聯盟，「我想一年一年踏實往上走，讓大家看到我挑戰大聯盟的樣子。」

徐若熙2019年選秀加盟中職味全龍，2023年在台灣大賽勇奪MVP，展現王牌身手。以高速直球搭配穩定控球見長的他，期待在日職舞台持續進化，為再次跨海挑戰更高層級做好準備。

軟銀鷹CBO城島健司也對徐若熙寄予厚望，直言他「現在還不是巔峰」，並期待透過球團的先進訓練與指導體系，讓他在3年後成長為世界級投手。

此外，徐若熙也確定入選世界棒球經典賽（WBC），未來在國際賽場的表現同樣備受關注。對於日本球迷，他笑說希望能讓大家記住自己的名字，「我還沒那麼有名，希望可以用表現讓大家記住我。」