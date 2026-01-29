洋基戰力升級卻埋隱憂？　送走潛力新秀、外野塞車問題再浮上檯面

▲拉姆菲爾德（TJ Rumfield）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基29日透過交易自洛磯換回23歲後援右投奇比利（Ángel Chivilli），成功強化牛棚深度，戰力再升級；不過作為交易籌碼，洋基送出被視為一壘未來主力的潛力新秀拉姆菲爾德（TJ Rumfield），在全力補強即戰力的同時，球隊「現在與未來如何平衡」的老問題，再度浮上檯面。

洋基休賽季最受矚目的操作，莫過於與外野手貝林傑（Cody Bellinger）完成續約，雙方簽下5年總值1億6250萬美元的合約，正式拍板留人。

然而，紐澤西州在地媒體《NorthJersey.com》指出，這筆大型合約對洋基而言，並非能毫無保留的慶祝，最大爭議點在於對年輕潛力股的影響。

目前洋基外野配置中，除了貝林傑，還有葛里沙姆（Trent Grisham）與隊長賈吉（Aaron Judge），使得被球團高度期待的年輕外野手多明格斯（Jasson Domínguez）與瓊斯（Spencer Jones）出賽空間明顯被壓縮，未來定位變得相當不明朗。

對此洋基總教練布恩（Aaron Boone）也未迴避現況，坦言外野人選過於擁擠，可能衍生變數；布恩直言：「事情有可能會變得相當複雜，」他也暗示，在開季前任何情況都有可能發生，一切仍充滿不確定性。

▲瓊斯（Spencer Jones）。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，外野老將過多，反而讓球隊內部的「新陳代謝」運作受阻，讓教練團難掩隱憂；多明格斯在守備穩定度與右打席表現上仍有進步空間，瓊斯雖具備長打潛力，但過多的三振數同樣令人擔心。

即便如此，從長遠發展來看，讓兩名被高度看好的外野新秀陷入「養而不用」的狀態，仍難以被外界接受。

加上貝林傑具備可守一壘的多功能性，使得年輕球員輪替上場的空間被進一步壓縮；過去洋基內部所描繪的「左外野固定位置競爭」，如今似乎正逐漸走入歷史。

面對外界質疑，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）態度依舊強硬，對現有陣容充滿信心；「我們擁有一支具備奪冠水準的名單。」

他也強調，包括王牌投手柯爾（Gerrit Cole）在內，多名因傷缺陣的主力投手未來回歸，將進一步提升整體戰力。

不過，對於備受爭議的外野人手問題，凱許曼並未正面回應，選擇暫時擱置討論，他最後補充說道：「重要的不是你說了什麼，而是你實際做了什麼。」