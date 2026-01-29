快訊／鄭宗哲加入國民隊　一個月換4支球隊

▲台灣旅美棒球好手鄭宗哲轉戰國民隊。（圖／翻攝臉書／Washington Nationals）

記者葉國吏／綜合報導

旅美棒球好手鄭宗哲最近在美國職棒休季期間頻頻轉隊，今天又被華盛頓國民隊相中，這已經是他短短一個月內更換的第4支球隊。鄭宗哲本季結束後原本效力於匹茲堡海盜，但一路被指定讓渡（DFA），再被坦帕灣光芒和紐約大都會撿走，始終未能在一隊站穩。如今他再度被國民隊納入陣容，未來去向仍有變數。

鄭宗哲原本在美國職棒匹茲堡海盜隊效力，但季末進入被指定讓渡（DFA）名單後，馬上就被坦帕灣光芒隊撿走。可惜他在光芒也沒能待太久，不久又再次進到DFA名單。大都會隊接著將他納入，沒多久又被放上讓渡名單。今天國民隊再度將他加入陣容，這已經是鄭宗哲休季期間第4次轉隊，成為球迷熱議話題。

華盛頓國民隊為了讓鄭宗哲能加入40人名單，決定將左投皮爾金頓（Konnor Pilkington）指定讓渡。儘管國民隊給了鄭宗哲一個新機會，但他的名單位置依舊不穩，只要球隊簽下其他選手，他還可能再被DFA，轉隊風險還是存在。

鄭宗哲今年24歲，2019年和海盜隊簽約，去年首度登上美國大聯盟舞台。今年他在世界棒球經典賽也表達強烈意願為台灣出賽，是中華隊不可或缺的主力球員。未來他在美職能否找到長遠落腳處，仍備受關注。