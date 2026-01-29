運動雲

>

快訊／鄭宗哲加入國民隊　一個月換4支球隊

▲▼台灣旅美棒球好手鄭宗哲轉戰國民隊。（圖／翻攝臉書／Washington Nationals）

▲台灣旅美棒球好手鄭宗哲轉戰國民隊。（圖／翻攝臉書／Washington Nationals）

記者葉國吏／綜合報導

旅美棒球好手鄭宗哲最近在美國職棒休季期間頻頻轉隊，今天又被華盛頓國民隊相中，這已經是他短短一個月內更換的第4支球隊。鄭宗哲本季結束後原本效力於匹茲堡海盜，但一路被指定讓渡（DFA），再被坦帕灣光芒和紐約大都會撿走，始終未能在一隊站穩。如今他再度被國民隊納入陣容，未來去向仍有變數。

鄭宗哲原本在美國職棒匹茲堡海盜隊效力，但季末進入被指定讓渡（DFA）名單後，馬上就被坦帕灣光芒隊撿走。可惜他在光芒也沒能待太久，不久又再次進到DFA名單。大都會隊接著將他納入，沒多久又被放上讓渡名單。今天國民隊再度將他加入陣容，這已經是鄭宗哲休季期間第4次轉隊，成為球迷熱議話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華盛頓國民隊為了讓鄭宗哲能加入40人名單，決定將左投皮爾金頓（Konnor Pilkington）指定讓渡。儘管國民隊給了鄭宗哲一個新機會，但他的名單位置依舊不穩，只要球隊簽下其他選手，他還可能再被DFA，轉隊風險還是存在。

鄭宗哲今年24歲，2019年和海盜隊簽約，去年首度登上美國大聯盟舞台。今年他在世界棒球經典賽也表達強烈意願為台灣出賽，是中華隊不可或缺的主力球員。未來他在美職能否找到長遠落腳處，仍備受關注。

關鍵字： 鄭宗哲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄭宗哲加入國民隊　一個月換4支球隊

快訊／鄭宗哲加入國民隊　一個月換4支球隊

重磅！ESPN：字母哥準備離開公鹿　交易截止日將至

重磅！ESPN：字母哥準備離開公鹿　交易截止日將至

WBC中華隊「30人名單」公布時間曝！　投手至少15位

WBC中華隊「30人名單」公布時間曝！　投手至少15位

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

勇士目標仍是東超6強　吳永仁喊話：下一戰對宇都宮皇者全力搶勝

勇士目標仍是東超6強　吳永仁喊話：下一戰對宇都宮皇者全力搶勝

戶鄉翔征投入巨人自主訓練　找容納60人的燒肉店不容易！

戶鄉翔征投入巨人自主訓練　找容納60人的燒肉店不容易！

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

快訊／勇士本土合計僅拿14分　首爾SK騎士奪勝晉級本屆東超6強

快訊／勇士本土合計僅拿14分　首爾SK騎士奪勝晉級本屆東超6強

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差：史上星度最高的一屆

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差：史上星度最高的一屆

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

【F-16V美女飛官現身】執行飛行前機務檢查　陳怡慈展沉穩氣質成焦點

熱門新聞

快訊／鄭宗哲加入國民隊　一個月換4支球隊

重磅！ESPN：字母哥準備離開公鹿　交易截止日將至

WBC中華隊「30人名單」公布時間曝！　投手至少15位

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

勇士目標仍是東超6強　吳永仁喊話：下一戰對宇都宮皇者全力搶勝

戶鄉翔征投入巨人自主訓練　找容納60人的燒肉店不容易！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／鄭宗哲加入國民隊　一個月換4支球隊

2ESPN：字母哥準備離開公鹿　交易截止日將至

3WBC中華隊「30人名單」公布時間曝！　投手至少15位

4WBC30人名單2/6日公布！投手至少15人

5吳永仁喊話：目標東超季後賽6強

最新新聞

1白襪簽下村上宗隆最後48小時全紀錄

2洋基向洛磯換回年輕火球右投

3快訊／鄭宗哲加入國民隊　一個月換4支球隊

4WBC中華隊「30人名單」公布時間曝！　投手至少15位

5ESPN：字母哥準備離開公鹿　交易截止日將至

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【藝斌司機上線】一邊開車一邊和大家說掰掰超親民！

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒

【是我沒綁好...】5噸怪手突翻落！騎士奪命亡 妻子痛哭...運將自責

Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　

【Siri：你好～咕嚕咕嚕】潛水發現手機在口袋裡...荷包好痛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366