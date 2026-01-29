美媒爆料「字母哥」交易倒數計時　勇士、馬刺、尼克都想要

▲公鹿「字母哥」安戴托昆波可能遭到交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

在2020-21賽季風光幫助公鹿拿下隊史第2座NBA年度總冠軍，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）留在密爾瓦基的時間，似乎已經進入「倒數計時」！根據美國《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，安戴托昆波已經準備在本季球員交易大限前，或者是休賽季遭到交易，包括勇士、馬刺、尼克、灰狼以及熱火，都準備提出報價。

本季公鹿戰績持續探底，安戴托昆波與球團之間的嫌隙似乎也日漸擴大，日前他在右小腿拉傷後，宣布將至少休養1個月情況下，就有不少聲音傳出，安戴托昆波可能已經打完生涯效力公鹿的最終一役。

根據《ESPN》報導，目前聯盟中已經有多支球隊，都希望在2月5日的本季球員交易大限截止期限前，將安戴托昆波網羅納入陣中，公鹿也已經開始聽取各隊關於交易字母哥的報價。

不過也有消息指出，公鹿球團已經表態，不會急著交易安戴托昆波。因為公鹿高層期待能換取年輕潛力好手，或是大量的未來選秀權，如果交易條件未能達到，也可能在本季結束後，在休賽季聽取更多報價。

查拉尼亞也引述消息人士說法，透露在本季公鹿至今僅打出18勝27敗，排名東區第12位情況下，安戴托昆波對於球隊未來方向似乎也有所不滿，也多次向管理層表態，認為在效力公鹿12年之後，雙方分道揚鑣的時機已經成熟。因此未來安戴托昆波是否在交易大限前轉隊，絕對將是近期最熱門討論話題。