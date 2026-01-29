運動雲

詹皇感動哭了！　騎士主場放回顧影片讓天王激動落淚

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人29日作客交手克里夫蘭騎士，詹姆斯（LeBron James）本季首度重返家鄉出賽，騎士球團也在首節播放了詹皇在2007年時，於東區冠軍戰交手當時底特律活塞的回顧影片，當下讓詹皇是熱淚盈眶，甚至以球衣、紙巾拭淚後，才回到場上繼續奮戰。

高齡41歲的詹皇，本季迎接個人第23個NBA職業賽季，今日回到職業生涯發跡的騎士主場出賽，也受到全美高度關注。

即便是來訪客隊，但詹姆斯賽前仍被以最高規格唱名介紹出場，騎士球迷自然也將詹皇視為「自家人」與頭號球星，在首節進行途中，騎士球團也在暫停時刻播放了詹姆斯在2007年東區決賽交手活塞時，單場轟下48分、9籃板、7助攻，率隊在兩度延長賽後取勝的回顧片段。

只見當下詹姆斯坐在湖人板凳區，抬頭看著球場大銀幕播放片段，在影片播畢後，詹皇先是以球衣掩面，隨後更拿起紙巾直接拭淚，顯然情緒是相當激動。

只可惜此戰湖人與詹姆斯整體表現都明顯不佳，詹皇全場僅拿11分、3籃板、5助攻，還發生全場最多的6失誤，而湖人全場更是以30分之差遭騎士痛宰輸球。

▲湖人詹姆斯重返家鄉騎士主場出賽，可惜球隊以30分之差遭到痛宰。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯重返家鄉騎士主場出賽，回顧影片讓詹皇忍不住感動落淚。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA詹姆斯騎士湖人詹皇LeBron James

【講一句被打？】運將喊「關門小力點」 遭2兄弟拖下車痛毆

