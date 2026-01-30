運動雲

>

鄧愷威角色彈性受青睞　美媒評補強太空人右投戰力深度

▲鄧愷威 。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

舊金山巨人傳出交易，台灣右投鄧愷威將被送往休士頓太空人，換回捕手新秀維拉瑞爾（Jancel Villareal）。消息來源為《The Athletic》記者羅姆（Chandler Rome），目前尚未正式對外確認。

此舉也讓巨人隊騰出40人名單空間，為外野手貝德（Harrison Bader）鋪路。貝德日前傳出已與巨人達成2年2050萬美元合約，但球團尚未正式對外公布相關簽約與交易內容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此筆交易由《The Athletic》太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）披露，他在社群平台上指出，太空人與巨人即將完成一筆交易，內容為太空人送出捕手潛力新秀維拉瑞爾，換回右投鄧愷威。羅姆同時指出，鄧愷威具備角色彈性，不僅可擔任先發投手，也能轉任牛棚支援，將有助於太空人補強右投戰力深度。

鄧愷威剛結束一個數據表現略顯矛盾、卻頗具討論價值的球季。2025年他在大聯盟出賽8場（7場先發），共投29.2局，防禦率6.37、每9局保送數高達5.16，但同時每9局三振數攀升至11.83，FIP則為相對可接受的3.81。

儘管帳面防禦率不理想，但鄧愷威的三振能力與進階數據仍具吸引力，不過在巨人先發投手深度中，他的排序仍落後於伯德松（Hayden Birdsong）、威森杭特（Carson Whisenhunt）、提德威爾（Blade Tidwell）與麥唐納（Trevor McDonald）等投手，最終成為交易籌碼。

維拉瑞爾現年21歲，來自委內瑞拉，於2022年8月以國際自由球員身分與太空人簽約，2025年主要效力1A與高階1A，共出賽100場，其中54場擔任捕手，另曾客串左右外野、二壘與一壘，守位彈性。

打擊方面，維拉瑞爾2025年繳出0.259打擊率、0.351上壘率、0.388長打率，敲出8支全壘打、54分打點，另有20次盜壘，屬於具備運動能力與多功能性的年輕捕手人選。

關鍵字： MLB舊金山巨人休士頓太空人鄧愷威

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

太空人不找韋蘭德交易來鄧愷威！美媒分析關鍵原因

太空人不找韋蘭德交易來鄧愷威！美媒分析關鍵原因

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

洋基戰力升級卻埋隱憂？　送走潛力新秀、外野塞車問題再浮上檯面

洋基戰力升級卻埋隱憂？　送走潛力新秀、外野塞車問題再浮上檯面

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

熱門新聞

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／鄧愷威被交易到太空人

2KAPO親發聲明澄清

3真美子太美了！黑色大衣賣翻大缺貨

47強投到位！旅外投手陸續放行

5別小看台灣！外媒點名晉級機率勝南韓

最新新聞

1台中足球園區邁新步　永泰簽約30夥伴造基地

2林安可想看雙獅對決　害羞稱慢熟

3電豹女7人助陣　海神主題周7日登場

4實戰胯下換手爆扣　湖人扣將參戰灌籃大賽

5巨人到太空人　鄧愷威交易後首發聲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【畫面太萌啦～】阿勇學姐教珠珠學妹如何熱情打招呼！

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差　「史上星度最高的一屆」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

【插管搶救中】台中土風舞老師遭砍8刀！　「割頸10cm」恐怖砍人監視器曝

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

【是否再開放？】霍諾德征服101國際發光！　賈永婕喊話：「阿湯哥快來」

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366