鄧愷威角色彈性受青睞　美媒評補強太空人右投戰力深度

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

舊金山巨人傳出交易，台灣右投鄧愷威將被送往休士頓太空人，換回捕手新秀維拉瑞爾（Jancel Villareal）。消息來源為《The Athletic》記者羅姆（Chandler Rome），目前尚未正式對外確認。

此舉也讓巨人隊騰出40人名單空間，為外野手貝德（Harrison Bader）鋪路。貝德日前傳出已與巨人達成2年2050萬美元合約，但球團尚未正式對外公布相關簽約與交易內容。

此筆交易由《The Athletic》太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）披露，他在社群平台上指出，太空人與巨人即將完成一筆交易，內容為太空人送出捕手潛力新秀維拉瑞爾，換回右投鄧愷威。羅姆同時指出，鄧愷威具備角色彈性，不僅可擔任先發投手，也能轉任牛棚支援，將有助於太空人補強右投戰力深度。

鄧愷威剛結束一個數據表現略顯矛盾、卻頗具討論價值的球季。2025年他在大聯盟出賽8場（7場先發），共投29.2局，防禦率6.37、每9局保送數高達5.16，但同時每9局三振數攀升至11.83，FIP則為相對可接受的3.81。

儘管帳面防禦率不理想，但鄧愷威的三振能力與進階數據仍具吸引力，不過在巨人先發投手深度中，他的排序仍落後於伯德松（Hayden Birdsong）、威森杭特（Carson Whisenhunt）、提德威爾（Blade Tidwell）與麥唐納（Trevor McDonald）等投手，最終成為交易籌碼。

維拉瑞爾現年21歲，來自委內瑞拉，於2022年8月以國際自由球員身分與太空人簽約，2025年主要效力1A與高階1A，共出賽100場，其中54場擔任捕手，另曾客串左右外野、二壘與一壘，守位彈性。

打擊方面，維拉瑞爾2025年繳出0.259打擊率、0.351上壘率、0.388長打率，敲出8支全壘打、54分打點，另有20次盜壘，屬於具備運動能力與多功能性的年輕捕手人選。