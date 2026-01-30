運動雲

>

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

▲▼ 鄧愷威返美備戰　從低潮重生寫勵志篇章 。（圖／舊金山巨人提供）

▲鄧愷威。（圖／舊金山巨人提供）

記者王真魚／綜合報導

據《The Athletic》太空人隨隊記者 Chandler Rome 透露，休士頓太空人與舊金山巨人正接近完成一筆交易，內容為太空人將獲得台灣右投鄧愷威，作為交換，巨人將獲得捕手新秀維拉瑞爾（Jancel Villareal）。目前交易尚待雙方球團正式對外確認。

鄧愷威今年26歲，自2017年旅美後一路在巨人農場扎根，2024年登上大聯盟，雖以後援身份繳出9.82防禦率、季末遭DFA，面臨旅美生涯最大低潮，但未因此氣餒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他在休賽季投入大量調整，2025年以先發投手身分重返大聯盟，本季8場出賽（7場先發），累積2勝4敗、29.2局39次三振、防禦率6.37，旅美生涯累計三振數提升至46次，升至台灣投手史第5位。

這筆交易也將是鄧愷威旅美生涯效力的第3支球隊。他2018年與明尼蘇達雙城簽約展開職業生涯，在雙城小聯盟系統磨練兩季後，2019年轉戰舊金山巨人體系，一路從1A、高階1A、2A、3A逐級攀升，並於2024年登上大聯盟。如今交易若正式完成，將正式披上休士頓太空人戰袍，開啟旅美生涯新篇章。

鄧愷威這個休賽季也因世界棒球經典賽（WBC）動向引發關注。他先前透過經紀公司發表聲明，婉謝中華隊徵召，強調這是經過長時間思考，並與家人及團隊多次討論後所做出的艱難決定。鄧愷威坦言，能夠披上中華隊戰袍始終是極具意義的榮耀，「這一點從未改變」，但回顧2024年首度站上大聯盟舞台，讓他深刻體會高層級競爭的衝擊，也更清楚自己仍有許多需要調整與學習之處。

關鍵字： 鄧愷威太空人交易大聯盟台灣投手

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

洋基戰力升級卻埋隱憂？　送走潛力新秀、外野塞車問題再浮上檯面

洋基戰力升級卻埋隱憂？　送走潛力新秀、外野塞車問題再浮上檯面

受邀大聯盟春訓不影響參加經典賽？　林維恩：日本見

受邀大聯盟春訓不影響參加經典賽？　林維恩：日本見

經典賽利多！美記者傳林昱珉、陳柏毓獲球團放行　C組戰局升溫

經典賽利多！美記者傳林昱珉、陳柏毓獲球團放行　C組戰局升溫

【表明無意願】參選北市長？賈永婕：絕對不可能　喊：交給有市政經驗的人

熱門新聞

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1KAPO親發聲明澄清

2快訊／鄧愷威被交易到太空人

3真美子太美了！黑色大衣賣翻大缺貨

47強投到位！旅外投手陸續放行

5史無前例海外應援！台灣之夜場地敲定

最新新聞

1凱許曼霸氣回應洋基質疑聲浪

2百大新秀遺珠精選點名林維恩、李灝宇

3快訊／鄧愷威被交易到太空人

4徐若熙曝愛釣蝦　偶像是山本由伸

5徐若熙要超越郭泰源　3年內拚大聯盟

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【畫面太萌啦～】阿勇學姐教珠珠學妹如何熱情打招呼！

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差　「史上星度最高的一屆」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

【插管搶救中】台中土風舞老師遭砍8刀！　「割頸10cm」恐怖砍人監視器曝

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效

【是否再開放？】霍諾德征服101國際發光！　賈永婕喊話：「阿湯哥快來」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366