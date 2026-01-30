快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

▲鄧愷威。（圖／舊金山巨人提供）

記者王真魚／綜合報導

據《The Athletic》太空人隨隊記者 Chandler Rome 透露，休士頓太空人與舊金山巨人正接近完成一筆交易，內容為太空人將獲得台灣右投鄧愷威，作為交換，巨人將獲得捕手新秀維拉瑞爾（Jancel Villareal）。目前交易尚待雙方球團正式對外確認。

鄧愷威今年26歲，自2017年旅美後一路在巨人農場扎根，2024年登上大聯盟，雖以後援身份繳出9.82防禦率、季末遭DFA，面臨旅美生涯最大低潮，但未因此氣餒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他在休賽季投入大量調整，2025年以先發投手身分重返大聯盟，本季8場出賽（7場先發），累積2勝4敗、29.2局39次三振、防禦率6.37，旅美生涯累計三振數提升至46次，升至台灣投手史第5位。

這筆交易也將是鄧愷威旅美生涯效力的第3支球隊。他2018年與明尼蘇達雙城簽約展開職業生涯，在雙城小聯盟系統磨練兩季後，2019年轉戰舊金山巨人體系，一路從1A、高階1A、2A、3A逐級攀升，並於2024年登上大聯盟。如今交易若正式完成，將正式披上休士頓太空人戰袍，開啟旅美生涯新篇章。

鄧愷威這個休賽季也因世界棒球經典賽（WBC）動向引發關注。他先前透過經紀公司發表聲明，婉謝中華隊徵召，強調這是經過長時間思考，並與家人及團隊多次討論後所做出的艱難決定。鄧愷威坦言，能夠披上中華隊戰袍始終是極具意義的榮耀，「這一點從未改變」，但回顧2024年首度站上大聯盟舞台，讓他深刻體會高層級競爭的衝擊，也更清楚自己仍有許多需要調整與學習之處。