日媒也好奇！徐若熙曝私下最愛釣蝦　偶像是山本由伸

▲▼ 徐若熙 。（圖／福岡軟銀鷹提供）

▲徐若熙 。（圖／福岡軟銀鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

導言： 台灣強投徐若熙展開旅日新篇章，加盟日職軟銀鷹後在會後受訪時，親口點名道奇投手山本由伸作為學習對象，並透露目前身體狀況與備戰節奏均已提前到位；他也分享私下興趣，笑稱自己最愛釣蝦。

談到正式成為軟銀一員，徐若熙直言心情「非常期待」，並認為這是一個能讓自己持續成長的環境，「希望可以一步一步提升實力，在這裡變得更好。」他也展現對新舞台的企圖心，期待透過實戰累積，站穩日職舞台。

由於今年同時肩負WBC台灣代表隊任務，外界關心他的調整進度。對此，徐若熙表示，今年的備戰節奏比往年稍微提前，「目前身體狀況不錯，隨時都可以在比賽中展現自己的表現。」

在學習對象方面，徐若熙不諱言點名欣賞的投手，他表示自己相當佩服道奇右投山本由伸，「不論是控球能力還是比賽節奏，都很值得學習。」也透露未來希望在穩定性與投球細節上持續精進。

至於平常私下生活，徐若熙笑說，自己最大的興趣是釣蝦，「有時會直接烤來吃，在台灣的時候滿常去的。」

日媒最後問道希望球迷如何稱呼自己，徐若熙也露出靦腆笑容表示，「叫我若熙就好，會覺得很親切。」

