運動雲

>

太空人不找韋蘭德交易來鄧愷威！美媒分析關鍵原因

▲鄧愷威 。（圖／路透）

▲鄧愷威。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在韋蘭德（Justin Verlander）仍未找到下家的情況下，休士頓太空人並未選擇走向情感色彩濃厚的「老友重逢」路線，而是透過交易方式，補進投手深度。太空人傳出與舊金山巨人完成交易，送出捕手新秀維瑞羅爾（Jancel Villarroel），換回台灣右投鄧愷威。

為了替鄧愷威騰出40人名單空間，太空人同時將右投J.P. 法蘭斯（J.P. France）指定讓渡。法蘭斯在2025年大多數時間都在從肩膀手術中復健，這場傷勢也中斷了他原本應在2024年展開的第二個完整賽季，儘管他在去年球季尾聲仍曾短暫登板，但球隊內部早已明確，這名30歲投手並不在2026年的長期規劃之中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲太空人韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人舊將韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

太空人2025年賽季的投手傷兵潮，凸顯對投手深度的高度需求，包括布蘭科（Ronel Blanco）、韋斯內斯基（Hayden Wesneski）、沃爾特（Brandon Walter）在內，共有三名先發投手接受Tommy John手術，預計將缺席2026年賽季的大半時間，也迫使總管布朗（Dana Brown）必須在休賽季持續「挖深度」。

鄧愷威近兩季僅零星在巨人一軍登板，2025年球季，他為巨人先發7場，防禦率6.37，但三振率超過28%，具備明顯的揮空能力，也成為太空人評估其潛力的重要依據。太空人球隊內部相信，若能在用球策略與投球定位上加以調整，仍有機會在大聯盟層級發揮更大價值。

這筆操作同時也反映太空人當前的財務現實，除非老闆克萊恩（Jim Crane）同意球隊超越豪華稅門檻，否則太空人的操作空間相當有限，目前距離第一層豪華稅僅剩不到1,000萬美元。

相較之下，仍處於仲裁前期、薪資負擔極低的鄧愷威，顯然比高價自由球員更符合現階段需求。此外，他仍保有兩次小聯盟下放選項，若未能在春訓站穩一軍，也可彈性調整至3A。

至於被送出的維拉瑞爾，仍屬養成階段的新秀，這名21歲捕手是太空人2022年國際自由球員簽約的一員，尚未升上2A層級，雖在1A展現一定進攻潛力，但整體仍偏向長期培養型資產。

在資金受限、自由球員市場難以大幅出手的情況下，太空人選擇押注「可塑性」而非「情懷」，這筆交易是否能轉化為實質戰力，仍有待時間驗證，但至少在投手深度層面，為2026年賽季提前補上一道保險。

關鍵字： MLB舊金山巨人休士頓太空人鄧愷威

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

太空人不找韋蘭德交易來鄧愷威！美媒分析關鍵原因

太空人不找韋蘭德交易來鄧愷威！美媒分析關鍵原因

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

洋基戰力升級卻埋隱憂？　送走潛力新秀、外野塞車問題再浮上檯面

洋基戰力升級卻埋隱憂？　送走潛力新秀、外野塞車問題再浮上檯面

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

熱門新聞

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／鄧愷威被交易到太空人

2KAPO親發聲明澄清

3真美子太美了！黑色大衣賣翻大缺貨

47強投到位！旅外投手陸續放行

5別小看台灣！外媒點名晉級機率勝南韓

最新新聞

1台中足球園區邁新步　永泰簽約30夥伴造基地

2林安可想看雙獅對決　害羞稱慢熟

3電豹女7人助陣　海神主題周7日登場

4實戰胯下換手爆扣　湖人扣將參戰灌籃大賽

5巨人到太空人　鄧愷威交易後首發聲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【畫面太萌啦～】阿勇學姐教珠珠學妹如何熱情打招呼！

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差　「史上星度最高的一屆」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

【插管搶救中】台中土風舞老師遭砍8刀！　「割頸10cm」恐怖砍人監視器曝

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

【是否再開放？】霍諾德征服101國際發光！　賈永婕喊話：「阿湯哥快來」

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366