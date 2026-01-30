太空人不找韋蘭德交易來鄧愷威！美媒分析關鍵原因

▲鄧愷威。（圖／路透）

在韋蘭德（Justin Verlander）仍未找到下家的情況下，休士頓太空人並未選擇走向情感色彩濃厚的「老友重逢」路線，而是透過交易方式，補進投手深度。太空人傳出與舊金山巨人完成交易，送出捕手新秀維瑞羅爾（Jancel Villarroel），換回台灣右投鄧愷威。

為了替鄧愷威騰出40人名單空間，太空人同時將右投J.P. 法蘭斯（J.P. France）指定讓渡。法蘭斯在2025年大多數時間都在從肩膀手術中復健，這場傷勢也中斷了他原本應在2024年展開的第二個完整賽季，儘管他在去年球季尾聲仍曾短暫登板，但球隊內部早已明確，這名30歲投手並不在2026年的長期規劃之中。

太空人2025年賽季的投手傷兵潮，凸顯對投手深度的高度需求，包括布蘭科（Ronel Blanco）、韋斯內斯基（Hayden Wesneski）、沃爾特（Brandon Walter）在內，共有三名先發投手接受Tommy John手術，預計將缺席2026年賽季的大半時間，也迫使總管布朗（Dana Brown）必須在休賽季持續「挖深度」。

鄧愷威近兩季僅零星在巨人一軍登板，2025年球季，他為巨人先發7場，防禦率6.37，但三振率超過28%，具備明顯的揮空能力，也成為太空人評估其潛力的重要依據。太空人球隊內部相信，若能在用球策略與投球定位上加以調整，仍有機會在大聯盟層級發揮更大價值。

這筆操作同時也反映太空人當前的財務現實，除非老闆克萊恩（Jim Crane）同意球隊超越豪華稅門檻，否則太空人的操作空間相當有限，目前距離第一層豪華稅僅剩不到1,000萬美元。

相較之下，仍處於仲裁前期、薪資負擔極低的鄧愷威，顯然比高價自由球員更符合現階段需求。此外，他仍保有兩次小聯盟下放選項，若未能在春訓站穩一軍，也可彈性調整至3A。

至於被送出的維拉瑞爾，仍屬養成階段的新秀，這名21歲捕手是太空人2022年國際自由球員簽約的一員，尚未升上2A層級，雖在1A展現一定進攻潛力，但整體仍偏向長期培養型資產。

在資金受限、自由球員市場難以大幅出手的情況下，太空人選擇押注「可塑性」而非「情懷」，這筆交易是否能轉化為實質戰力，仍有待時間驗證，但至少在投手深度層面，為2026年賽季提前補上一道保險。