西區第3難保？戈登傷停至少1個月　金塊殘陣面臨卡位戰危機

▲戈登（Aaron Gordon）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

丹佛金塊又傳出傷病悲報！據《ESPN》資深記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，金塊主力大前鋒戈登（Aaron Gordon）因右腿筋拉傷，預計將缺席4到6週，這不僅是戈登本賽季第二次遭遇同樣部位的傷勢，對於正處於西區排名卡位戰、且多名核心球員高掛傷號的金塊隊而言，無疑是沉重打擊。

24日金塊以102比100險勝密爾瓦基公鹿，然而當時卻傷到了戈登，那時候他僅出賽了16分鐘便因身體不適提前退場。經過醫療團隊詳細檢查，確認為右大腿後側肌腱拉傷，且傷勢加重了其在去年11月21日對陣火箭隊時造成的舊傷。球隊隨後宣布，戈登將在4到6週後進行重新評估。這意味著他最快要到3月初才有望復出，確保在季後賽開打前找回健康已成為球團目前首要任務。

今年30歲的戈登在2024年與金塊簽下4年1.33億美元的延長合約後，本季打出了生涯代表作，受傷前的23場比賽，他場均能貢獻17.7分、6.2籃板與2.5助攻，得分創下職業生涯新高，三分命中率也有不俗的40.0%。

對於戈登必須暫時缺任，金塊阿德爾曼（David Adelman）表示惋惜，也坦言失去他是極大打擊，球隊必須在防守端與禁區對抗上尋找替代方案。

金塊隊本季真的是傷兵滿營，缺陣人數已嚴重影響輪替深度，其中當家球星約基奇（Nikola Jokic）因膝傷已缺陣一個月，目前雖處於復出前的加強訓練階段，但仍需一週後重新評估。此外，強森（Cameron Johnson）自12月23日起因膝傷缺陣，布朗（Christian Braun）受左踝扭傷困擾，本季至今僅出賽14場，而瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）則在去年底因右小腿拉傷缺席至今已三週。

儘管核心陣容殘缺，金塊隊目前仍憑藉堅韌體系打出31勝16負的戰績，暫居西區第三，只落後領先的雷霆隊與馬刺隊，然而，戈登確定長期缺陣，加上約基奇回歸時間還未定，接下來一個月的賽程金塊恐將面臨嚴峻考驗。

關鍵字： 金塊戈登傷病NBA約基奇籃球

