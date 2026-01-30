運動雲

不只合約問題！日媒揭佐藤輝明談判僵局關鍵　與「美」夢有關

▲央聯年度MVP的強打佐藤輝明。（圖／達志影像／美聯社）

▲央聯年度MVP強打佐藤輝明。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

阪神虎重砲佐藤輝明與球團的合約談判遲遲未能拍板，根據日媒《產經新聞》報導指出，在距離2月1日春訓報到僅剩不到一週之際，雙方對立情勢逐漸浮上檯面；佐藤不僅缺席球隊聯合自主訓練，甚至已做好自費參加春訓的準備，展現罕見強硬態度，而這場僵局恐與其未來挑戰大聯盟的規劃相關。

佐藤輝明最快可能在今年賽季結束後透過入札制度挑戰大聯盟，事實上他自2024年休賽季起，便持續向球團表達未來赴美發展的意願，但相關條件至今仍未取得共識，導致合約更新作業持續卡關。

▲阪神佐藤輝明。（圖／達志影像／美聯社）

根據報導所述，隨阪神體育報紙隨隊記者指出，佐藤的態度轉變，關鍵在於與經紀人簽約之後；「上個賽季他拿下央聯雙冠王，讓本人一口氣想把事情往前推進，態度明顯變得積極，與媒體閒聊時提到大聯盟的話題也增加了，在採訪場合中，他也不再避諱談到自己對大聯盟的憧憬，因此球團公關也提高警戒，心想：這可能不妙了。」

然而，談判遲滯的情況並未改善，佐藤原訂於1月24日公開的自主訓練臨時延期，合約更新至今仍看不到明確時程，甚至已到了必須自掏腰包參與春訓的關鍵時刻。

1月27日佐藤現身甲子園球場球員休息室，親自向媒體說明與球團的溝通狀況，試圖為外界降溫；「和球團並不是在起衝突，而是在好好進行溝通，一切都很順利。」

但相關說法並未說服所有人；前述隨隊記者直言，雙方顯然已出現嚴重歧見；「不可能沒有起衝突，要是真如他所說，談判順利進行的話，合約早就談妥了，儘管如此，佐藤仍擺出不惜自費參加春訓的強硬姿態。」

▲▼阪神虎佐藤輝明面對道奇史奈爾擊出3分砲。（圖／達志影像／美聯社）

阪神部分主力球員已自29日起提前前往春訓地，展開聯合自主訓練，但佐藤輝明並未現身，也讓談判陷入膠著的狀況幾乎已成定局。

至於佐藤為何在此時仍堅持不退讓，報導寫道關鍵恐怕在於球團態度的微妙轉變；「原本一步都不打算退讓的球團方面，態度正逐漸軟化。」

報導進一步分析，入札制度的主導權本就掌握在球團手中，理論上並無讓步必要；「球隊裡像才木浩人、石井大智等，也都有表明挑戰大聯盟意願的選手，如果在這裡創造對選手有利的前例，後續將會非常棘手。」

不過，球團仍面臨現實層面的壓力；「球團無法完全拒絕佐藤的要求，原因在於他相關周邊商品的銷售表現；佐藤的商品收入長期位居全隊前段班，過去多半配合3月主場開幕或甲子園開幕時販售，但現在由於銷量亮眼，從3月熱身賽開始販售也已不算罕見。」

若紛擾持續延燒，勢必影響銷售成績；「如果這樣的混亂狀況持續下去，很可能會對銷量造成影響，佐藤方面當然也理解這些內情，因此才會判斷談判仍有空間，最終球團應該會讓步吧。」

