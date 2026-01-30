運動雲

經典賽倒數！WBC官方重溫經典　王建民2013神級投球再掀全台回憶殺

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，王建民。（圖／記者李毓康攝）

▲王建民。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，各隊備戰進入最後倒數，賽事熱度也隨著時間快速升溫；WBC官方IG今（30日）推出的歷屆經典片段中，出現令當年全台球迷熱血沸騰的「台灣之光」王建民。

 
 
 
 
WBC官方今日特別釋出王建民在2013年經典賽的投球剪輯，重現他當年先發面對澳洲與日本的代表作，兩戰合計12局未失分，堪稱該屆賽事最具話題的壓制演出之一；那一年中華隊不僅締造隊史在WBC的最佳名次，王建民也用國際賽舞台證明自己仍具備大聯盟等級的競爭力，為後續重返美職鋪路。

2013年對台灣而言，是經典賽史上最值得記上一筆的年份，中華隊從首輪賽程就展現強烈企圖心，在台中洲際棒球場迎戰澳洲隊時，由王建民扛下先發重任。

面對來勢不弱的對手，他以沉穩節奏掌控比賽，連續化解多次得點圈危機，主投6局未讓對方越雷池一步；打線也在前半段適時提供火力支援，前5局先攻下4分，讓王建民可以更有空間運用球路與節奏，最終中華隊4比1收下勝利，不只拿到關鍵首勝，也替後續晉級之路奠定信心。

中華隊2勝1敗挺進複賽後，首戰就在東京巨蛋碰上地主日本隊；關鍵戰役再度交到王建民手中，他也延續預賽手感，面對由日職明星組成的強大打線，依舊繳出6局無失分的內容，展現成熟投手在大場面下的抗壓能力。

中華隊在第3局、第5局把握機會搶下分數，一度長時間領先，幾乎摸到勝利邊緣，但比賽進入後段情勢急轉直下，日本隊在8局追平比數；中華隊雖在8局下靠著連續安打再度取得領先，仍在9局上兩出局後遭井端弘和敲出追平一擊，最終延長賽以1分之差吞敗，中華隊也在8強止步，留下令人扼腕的經典一戰。

那屆經典賽是王建民繼2004年雅典奧運後再次披上國家隊戰袍，儘管他曾在大聯盟站上高峰，但因傷勢影響而處於尋找新機會的階段；正是在這樣的背景下，他用最直接的方式回應外界疑問。

王建民經典賽表現不只成為球迷記憶中的經典，也讓美職球團重新注意到他的狀態與價值；賽後他與紐約洋基簽下小聯盟合約，季中再轉戰多倫多藍鳥，延續大聯盟旅程。

關鍵字： 2026經典賽、中華隊、王建民、台灣之光、2026WBC

﻿

