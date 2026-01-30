經典賽倒數！WBC官方重溫經典　王建民2013神級投球再掀全台回憶殺

▲王建民。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，各隊備戰進入最後倒數，賽事熱度也隨著時間快速升溫；WBC官方IG今（30日）推出的歷屆經典片段中，出現令當年全台球迷熱血沸騰的「台灣之光」王建民。

WBC官方今日特別釋出王建民在2013年經典賽的投球剪輯，重現他當年先發面對澳洲與日本的代表作，兩戰合計12局未失分，堪稱該屆賽事最具話題的壓制演出之一；那一年中華隊不僅締造隊史在WBC的最佳名次，王建民也用國際賽舞台證明自己仍具備大聯盟等級的競爭力，為後續重返美職鋪路。

2013年對台灣而言，是經典賽史上最值得記上一筆的年份，中華隊從首輪賽程就展現強烈企圖心，在台中洲際棒球場迎戰澳洲隊時，由王建民扛下先發重任。

面對來勢不弱的對手，他以沉穩節奏掌控比賽，連續化解多次得點圈危機，主投6局未讓對方越雷池一步；打線也在前半段適時提供火力支援，前5局先攻下4分，讓王建民可以更有空間運用球路與節奏，最終中華隊4比1收下勝利，不只拿到關鍵首勝，也替後續晉級之路奠定信心。

中華隊2勝1敗挺進複賽後，首戰就在東京巨蛋碰上地主日本隊；關鍵戰役再度交到王建民手中，他也延續預賽手感，面對由日職明星組成的強大打線，依舊繳出6局無失分的內容，展現成熟投手在大場面下的抗壓能力。

中華隊在第3局、第5局把握機會搶下分數，一度長時間領先，幾乎摸到勝利邊緣，但比賽進入後段情勢急轉直下，日本隊在8局追平比數；中華隊雖在8局下靠著連續安打再度取得領先，仍在9局上兩出局後遭井端弘和敲出追平一擊，最終延長賽以1分之差吞敗，中華隊也在8強止步，留下令人扼腕的經典一戰。

My top 20 World Baseball Classic Games of All Time:

#17 Japan 4, Chinese Taipei 3(10 innings) 2013 WBC second round

With Japan down to their last out against Taiwan, Hirokazu Ibata ties it up and Sho Nakata’s sac fly in the 10th saves Japan from a stunning loss to Taiwan pic.twitter.com/ykzXXbAzAf — Jeff Duda (@INTLBaseball24) January 28, 2026

那屆經典賽是王建民繼2004年雅典奧運後再次披上國家隊戰袍，儘管他曾在大聯盟站上高峰，但因傷勢影響而處於尋找新機會的階段；正是在這樣的背景下，他用最直接的方式回應外界疑問。

王建民經典賽表現不只成為球迷記憶中的經典，也讓美職球團重新注意到他的狀態與價值；賽後他與紐約洋基簽下小聯盟合約，季中再轉戰多倫多藍鳥，延續大聯盟旅程。