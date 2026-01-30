史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

▲ 蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

中職會長蔡其昌昨晚於社群平台報喜，宣布東京「台灣之夜」直播應援活動確定可以舉行，且規模前所未見，成功在東京市區租借到3處可容納千人以上的室內場地，合計可集結約5000名在日台灣球迷，一同為中華隊應援。

蔡其昌在貼文中表示，「期待東京舉辦台灣之夜的家人們，跟大家報告好消息！在駐日代表處、文化總會，以及許多在日台灣人的努力下，因為怕大家寒冷，成功在日本東京市區租借到三處容納千人以上的室內集會場所舉辦直播應援派對，合計可以集結近5000名在東京的台灣球迷！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也進一步透露，目前WBC台日賽的公播權已通過初步審查，期待後續進展一切順利，「再次謝謝大家公私協力，幫忙場地租借、公播權利、硬體設備、團體保險等，明天中午也會在嘖嘖平台上開設『東京應援專區』讓大家認購。台灣球迷如果在東京要一起取暖的話，可考慮來參加這場台灣人在東京史無前例5000人直播應援派對夜。」

副秘書長蔡克斯也補充說明，這次「東京台灣之夜」所借到的場地規格，已是會展中心等級，連日本人都忍不住詢問：「你們真的需要租借那麼大的場地嗎？」但實際規劃下來，「一個場地根本不夠。」

他笑說，想到數千位台灣人在海外齊聚一堂，為中華隊直播應援，「還是有點興奮。」