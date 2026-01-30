阿庫尼亞確定打WBC　喬里歐等3名年輕好手入選委內瑞拉

▲ 阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）確定將代表委內瑞拉出戰今年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC） 。（圖／MLB X）

記者王真魚／綜合報導

2023年國聯最有價值球員（MVP）阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）確定將代表委內瑞拉出戰今年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）。隨著多名年輕戰力同步入選，包括喬里歐（Jackson Chourio）等3名新生代好手到位，委內瑞拉陣容輪廓逐漸成形。

阿庫尼亞在2018年迎來大聯盟新人球季便勇奪新人王，2023年更寫下歷史，成為MLB史上首位完成「40轟、70盜」的球員，該季繳出打擊率3成37、41支全壘打、106分打點、73次盜壘、OPS 1.012的頂級成績，並榮膺國聯年度最有價值球員（MVP）。生涯至今已5度入選明星賽、3度獲得銀棒獎，累計敲出186支全壘打。上季他出賽95場，繳出打擊率2成90、21轟、OPS 0.935的亮眼表現。

除了阿庫尼亞，委內瑞拉陣容同樣星光熠熠，包括效力釀酒人的中外野手喬里歐，已連續兩年達成「20轟、20盜」；皇家三壘手賈西亞（Maikel Garcia），上季拿下金手套獎並迎來突破性表現；以及紅襪右外野手阿布瑞尤（Wilyer Abreu），連續兩年榮獲金手套肯定。

在老將、隊長培瑞茲（Salvador Pérez）領軍之下，委內瑞拉將力拚隊史首座WBC冠軍。這是培瑞茲個人第4度參加經典賽，經驗與戰力兼具，整體陣容被外界視為本屆賽事的奪冠熱門之一。