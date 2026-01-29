再碰莎芭蓮卡！萊巴金娜闖澳網決賽　力拚雪恥2023

▲Elena Rybakina。（圖／路透，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

哈薩克名將萊巴金娜（Elena Rybakina）強勢挺進2026澳洲網球公開賽女單決賽！她29日在四強戰中以6比3、7比6（7）擊敗美國好手佩古拉（Jessica Pegula），生涯第3度闖進大滿貫決賽，也將在墨爾本再度對決世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），重演2023年澳網冠軍戰戲碼。

THE MOMENT ELENA RYBAKINA REACHED HER 2ND AUSTRALIAN OPEN FINAL



Spectacular easy power on every shot



Unshakeable calm confidence in the big moments



There is nobody who plays this game like her



A joy to see her back in a Slam final after 3 years



????????

pic.twitter.com/7DOs8Xufth [廣告]請繼續往下閱讀... January 29, 2026

身為大會第5種子的萊巴金娜，她在第2盤搶7關鍵時刻化解兩個盤末點後成功關門，直落2擊退第6種子佩古拉，這不僅是她生涯第3場大滿貫決賽，更是睽違3年再度站上大滿貫決賽舞台。

本場比賽一度風雲變色，佩古拉在第2盤後段展現強烈反撲企圖，力拚成為公開年代以來，首位在30歲後才首次連續闖進前兩座大滿貫決賽的女子選手。

這位2024年美網亞軍在第2盤3比5、由自己發球時連續化解3個賽末點，隨後又在萊巴金娜於5比4、6比5發球勝賽局時兩度破發，將戰線逼入搶7。

不過萊巴金娜在勝負一線的搶7展現頂尖球星的關鍵能力，先以全場第6記ACE球拿下關鍵分數，接著再以第6記接發致勝球結束戰局，成功守住勝利。

此役過後，萊巴金娜在雙方交手紀錄中取得4勝3負的領先，這也是兩人首次在大滿貫賽場正面交鋒。

隨著第2盤戰況膠著，萊巴金娜賽後也坦言，腦海中不免浮現過去的痛苦回憶；她提到2年前曾在澳網第2輪歷經一場史詩級失利，以6比4、4比6、7比6（20）敗給布林科娃（Anna Blinkova），當時決勝盤22比20的搶7至今仍是大滿貫史上最長紀錄。

萊巴金娜賽後在場邊訪問中表示：「那真的、真的非常緊張，幾年前我在這裡打過一場非常瘋狂的搶7，結果輸掉了，那種畫面確實有一點閃回；但我真的很開心，最後結果是站在我這一邊。」

這將是萊巴金娜第2度打進澳網決賽，而她的對手正是2023年冠軍戰中擊敗她的莎芭蓮卡，當年莎芭蓮卡以4比6、6比3、6比4逆轉奪冠，拿下生涯首座大滿貫金盃。

目前雙方生涯對戰紀錄由莎芭蓮卡以8勝6負領先，其中在戶外硬地為5勝4負；不過在決賽交手方面，萊巴金娜反而以3勝1負佔上風，最近一次交手正是2025年WTA年終賽利雅德站決賽，萊巴金娜以6比3、7比6（0）封后。

談到即將到來的決賽，萊巴金娜回顧2023年對戰表示：「那是一場非常精彩的比賽，只是最後她打得稍微好一點；她贏得那場比賽是實至名歸的，我希望這次能好好享受決賽，也希望我的發球能比今天更好，這會對我很有幫助。」

本屆澳網至今，萊巴金娜與莎芭蓮卡皆未丟掉任何一盤，成為自2008年溫網小威廉絲（Serena Williams）與大威廉絲（Venus Williams）以來，首對在未失一盤情況下會師大滿貫決賽的組合；同時也是自2004年澳網海寧（Justine Henin）與克莉絲特絲（Kim Clijsters）後，再度於澳網出現此紀錄。

這也是公開年代以來，第23對在未失一盤情況下闖進大滿貫決賽的選手組合。

此外，萊巴金娜與莎芭蓮卡也是本世紀第4對在澳網多次決賽交手的組合，前例包括卡普里亞蒂（Jennifer Capriati）與辛吉絲（Martina Hingis）、威廉絲姊妹，以及小威廉絲與莎拉波娃（Maria Sharapova）；現役球員中，唯一另一組多次在大滿貫決賽交手的組合則是莎芭蓮卡與高芙（Coco Gauff）。