再碰莎芭蓮卡！萊巴金娜闖澳網決賽　力拚雪恥2023

▲Elena Rybakina。（圖／路透）

▲Elena Rybakina。（圖／路透，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

哈薩克名將萊巴金娜（Elena Rybakina）強勢挺進2026澳洲網球公開賽女單決賽！她29日在四強戰中以6比3、7比6（7）擊敗美國好手佩古拉（Jessica Pegula），生涯第3度闖進大滿貫決賽，也將在墨爾本再度對決世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），重演2023年澳網冠軍戰戲碼。

身為大會第5種子的萊巴金娜，她在第2盤搶7關鍵時刻化解兩個盤末點後成功關門，直落2擊退第6種子佩古拉，這不僅是她生涯第3場大滿貫決賽，更是睽違3年再度站上大滿貫決賽舞台。

本場比賽一度風雲變色，佩古拉在第2盤後段展現強烈反撲企圖，力拚成為公開年代以來，首位在30歲後才首次連續闖進前兩座大滿貫決賽的女子選手。

這位2024年美網亞軍在第2盤3比5、由自己發球時連續化解3個賽末點，隨後又在萊巴金娜於5比4、6比5發球勝賽局時兩度破發，將戰線逼入搶7。

▲Elena Rybakina。（圖／路透）

不過萊巴金娜在勝負一線的搶7展現頂尖球星的關鍵能力，先以全場第6記ACE球拿下關鍵分數，接著再以第6記接發致勝球結束戰局，成功守住勝利。

此役過後，萊巴金娜在雙方交手紀錄中取得4勝3負的領先，這也是兩人首次在大滿貫賽場正面交鋒。

隨著第2盤戰況膠著，萊巴金娜賽後也坦言，腦海中不免浮現過去的痛苦回憶；她提到2年前曾在澳網第2輪歷經一場史詩級失利，以6比4、4比6、7比6（20）敗給布林科娃（Anna Blinkova），當時決勝盤22比20的搶7至今仍是大滿貫史上最長紀錄。

萊巴金娜賽後在場邊訪問中表示：「那真的、真的非常緊張，幾年前我在這裡打過一場非常瘋狂的搶7，結果輸掉了，那種畫面確實有一點閃回；但我真的很開心，最後結果是站在我這一邊。」

▲Elena Rybakina。（圖／路透）

這將是萊巴金娜第2度打進澳網決賽，而她的對手正是2023年冠軍戰中擊敗她的莎芭蓮卡，當年莎芭蓮卡以4比6、6比3、6比4逆轉奪冠，拿下生涯首座大滿貫金盃。

目前雙方生涯對戰紀錄由莎芭蓮卡以8勝6負領先，其中在戶外硬地為5勝4負；不過在決賽交手方面，萊巴金娜反而以3勝1負佔上風，最近一次交手正是2025年WTA年終賽利雅德站決賽，萊巴金娜以6比3、7比6（0）封后。

談到即將到來的決賽，萊巴金娜回顧2023年對戰表示：「那是一場非常精彩的比賽，只是最後她打得稍微好一點；她贏得那場比賽是實至名歸的，我希望這次能好好享受決賽，也希望我的發球能比今天更好，這會對我很有幫助。」

▲Elena Rybakina。（圖／路透）

本屆澳網至今，萊巴金娜與莎芭蓮卡皆未丟掉任何一盤，成為自2008年溫網小威廉絲（Serena Williams）與大威廉絲（Venus Williams）以來，首對在未失一盤情況下會師大滿貫決賽的組合；同時也是自2004年澳網海寧（Justine Henin）與克莉絲特絲（Kim Clijsters）後，再度於澳網出現此紀錄。

這也是公開年代以來，第23對在未失一盤情況下闖進大滿貫決賽的選手組合。

此外，萊巴金娜與莎芭蓮卡也是本世紀第4對在澳網多次決賽交手的組合，前例包括卡普里亞蒂（Jennifer Capriati）與辛吉絲（Martina Hingis）、威廉絲姊妹，以及小威廉絲與莎拉波娃（Maria Sharapova）；現役球員中，唯一另一組多次在大滿貫決賽交手的組合則是莎芭蓮卡與高芙（Coco Gauff）。

關鍵字： 澳洲網球公開賽、網球、女單

【很癢啦】鬆獅蜥怕癢媽一直戳腰牠狂回頭用小手抓

