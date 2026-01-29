運動雲

重磅！ESPN：字母哥準備離開公鹿　交易截止日將至

▲「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

運動頻道《ESPN》今天報導，隨著NBA 2月5日交易期限逼近，「震撼彈！ESPN曝字母哥啟動離隊倒數 公鹿迎重大抉擇」成為聯盟熱議焦點。密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo，NBA球員）被點名正為生涯下一站做準備，公鹿高層也已不再排除分手選項。

消息指出，聯盟中已有多支球隊主動出擊，向這位兩屆年度最有價值球員（MVP）送上誠意十足的報價。ESPN引述相關人士說法，密城方面已開始內部評估各種交易可能性，態度明顯轉趨開放。

交易截止逼近　公鹿與字母哥出現轉折
多名聯盟消息人士向ESPN證實，現年31歲的安特托昆博過去幾個月頻頻向球隊表態，認為在效力12個賽季後，雙方走到該各自前行的時間點，這樣的想法也讓管理層不得不正視現實。

場上戰績同樣加深危機感。公鹿日前以122比139不敵費城76人，戰績滑落到18勝27敗，照此走勢發展，極可能重演2015-16賽季後再度無緣季後賽的尷尬處境。

傷勢與榮耀交織　公鹿面臨艱難抉擇
在健康層面，安特托昆博於23日傳出右小腿拉傷，預估將休兵4到6週。本季他出賽30場全數先發，仍繳出場均28分、10籃板、5.6助攻的高水準成績，影響力依舊明顯。

回顧生涯，這位9度入選全明星賽的前鋒，在2021年率隊拿下公鹿相隔50年的隊史首冠，地位早已寫入歷史。他目前握有多項隊史第一，包括出賽889場、累積2萬1377分、抓下8831籃板，外加4456助攻與1086次阻攻，如今去留抉擇，勢必牽動整個聯盟版圖。

