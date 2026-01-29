WBC野心藏不住！多明尼加5大球星到齊　小葛雷諾季後賽暴走後點頭參戰

▲小塔提斯（Fernando Tatis Jr）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽尚未開打，多明尼加展現奪冠野心，其棒球總會近日正式宣布，包括小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在內，共有5名大聯盟明星球員確定披上國家隊戰袍，陣容星光熠熠。

多明尼加在短短一週內完成關鍵補強，率先確認參賽的4名球員分別為教士外野手小塔提斯、海盜內野手克魯茲（Oneil Cruz）、費城人左投桑切斯（Cristopher Sánchez），以及馬林魚隊王牌右投艾康塔拉（Sandy Alcantara）。

隨後多倫多藍鳥重砲一壘手小葛雷諾也在29日正式點頭加入。

多明尼加棒球總會表示，這5名球員皆已承諾代表國家出戰2026年經典賽；其中小葛雷諾、小塔提斯與克魯茲將大幅強化打線火力，而桑切斯與艾康塔拉則可望坐鎮先發輪值，讓投手戰力全面升級。

多明尼加共和國被分在經典賽D組，將於3月6日在美國邁阿密登場，首戰對手為尼加拉瓜，比賽時間為美東時間晚間7點。

小塔提斯剛結束生涯第3個全明星賽季，2025年例行賽繳出25支全壘打、32次盜壘的成績，完成個人生涯第3次「25轟、25盜」賽季，展現全能身手。

克魯茲則在海盜敲出20支全壘打，並以38次盜壘並列國聯最多；他在去年5月25日轟出擊球初速高達122.9英里的全壘打，創下Statcast時代最快擊球初速紀錄。

小葛雷諾2025年迎來生涯巔峰之一，連續第5年入選明星賽，並率領藍鳥一路闖進世界大賽第7戰；例行賽打擊率.292、23支全壘打、OPS.848，季後賽更火力全開，打擊率高達.397外加8轟、OPS1.289。

投手方面，桑切斯在費城人成長為王牌左投，單季13勝5敗、防禦率2.50，202局送出212次三振，並在國聯賽揚獎票選中排名第2，僅次於海盜王牌史肯尼斯（Paul Skenes）。

艾康塔拉則是前賽揚獎得主、兩屆全明星投手，2025年從Tommy John手術復出後雖一度狀況起伏，留下11勝12敗、防禦率5.36的成績，但季末逐漸找回過往壓制力，仍被視為多明尼加隊的重要先發戰力。