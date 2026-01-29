運動雲

法國怪物溫班亞瑪猛砍28分16籃板　杜蘭特紀錄之夜慘遭逆轉吞敗

記者杜奕君／綜合報導

NBA「德州內戰」29日再度上演，聖安東尼奧馬刺作客交手休士頓火箭之戰，黑衫軍「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場爆砍28分、16籃板、5阻攻，率隊演出大逆轉以111比99撂倒火箭，更讓杜蘭特（Kevin Durant）今日生涯三分球命中總數站上NBA歷史第10名的紀錄之夜，以輸球收場。

▲馬刺溫班亞瑪、火箭杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺溫班亞瑪繳出28分、16籃板、5阻攻，領軍逆轉勝火箭。（圖／達志影像／美聯社）

此戰開賽地主火箭手風極順，單節團隊猛飆36分，「死神」杜蘭特更在首節剩下8分13秒三分冷箭破網，讓他的職業生涯三分球進球總數超越「半人半神」卡特的2290顆，獨居NBA史上第10位。

在杜蘭特紀錄之夜加持下，火箭第2節一度手握16分大幅領先，半場打完也以62比54壓制馬刺。

不過下半場開打後，馬刺開始找回節奏，包括主力控衛福克斯（De'Aaron Fox）與鋒線悍將強森（Keldon Johnson）都有出色發揮，幫助黑衫軍逐步縮小差距。

末節火箭更是遭遇進攻當機狀況，馬刺一哥溫班亞瑪個人在此節獨拿13分，率領球隊逐步反超比分，最終更以12分之差漂亮逆轉勝。

此戰馬刺溫班亞瑪再度展現強大主宰力，全場攻下28分、16籃板、3助攻、2抄截、5阻攻表現出色，福克斯則有18分、5籃板、8助攻，強森則是替補拿下17分、7籃板、5助攻。

下半場後繼無力吞敗的火箭方面，此戰以上演精彩暴力單臂重扣美記的湯普森（Amen Thompson）拿下25分、7籃板、4助攻、4抄截最佳，破紀錄的杜蘭特則有24分、6籃板，森根（Alperen Sengun）18分、10籃板、7助攻。

▲馬刺溫班亞瑪、火箭杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭杜蘭特紀錄之夜卻以吞敗收場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA溫班亞瑪馬刺杜蘭特火箭

