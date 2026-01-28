快訊／勇士本土合計僅拿14分　首爾SK騎士奪勝晉級本屆東超6強

▲勇士古德溫打滿40分鐘轟下35分，但球隊仍吞敗收場。（圖／台北富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季EASL東超籃球聯賽，台北富邦勇士28日遠征南韓，交手目前暫居A組龍頭的首爾SK騎士。賽前2勝2敗的勇士軍團只要贏球，就能「超車」站上分組龍頭大位。此戰勇士上半場陷入雙位數落後局面，但靠著當家砍將古德溫（Archie Goodwin）瘋狂追分，第3節一度逆轉超前比分。不過末節騎士王牌洋將（Jameel Warney）強勢發揮，最終89比78贏球，騎士也成為本季東超首支晉級季後賽6強的隊伍。

此戰開賽騎士就發揮兇猛攻勢，單節團隊命中率破6成，其中三分球、罰球命中率都是100%的出色發揮下，身為地主的騎士就以31比19取得雙位數領先。

次節勇士手感開始加溫，靠著砍將古德溫搭配莫巴耶、「東超限定洋將」艾倫（Aaron Geramipoor）攜手合作搶分，不過半場打完富邦勇士仍以46比57落後。

▲周桂羽拿下5分已經是勇士此戰得分最高本土球員。（圖／台北富邦勇士提供）

但下半場開打後，勇士古德溫開始個人單打秀，遠投近切無往不利，加上曾祥均也適時加入搶分行列，勇士一度打出「20比8」猛攻逆轉1分超前，在古德溫單節進帳12分兇猛表現下，勇士3節打完大有斬獲，追成僅1分差距。

末節丹尼爾（Edi Daniel）加上4屆南韓KBL職籃「最佳洋將」沃尼持續發揮，讓地主騎士又拉開5分領先。

不過勇士主帥吳永仁喊出暫停後，球隊迅速回穩連追5分，但隨後騎士再度靠著沃尼強勢單打，率隊拉開12分領先優勢。隨後勇士無力追趕，最終騎士就以89比78捍衛主場勝利。

勇士此戰本土表現低迷，所有本土合計僅拿14分，周桂羽拿下5分已是最高。古德溫砍下全場最高35分外帶6籃板、5助攻，艾倫15分、7籃板，莫巴耶14分、3籃板、3助攻、2阻攻。

贏球的騎士方面，沃尼拿下24分、15籃板、5助攻成為贏球最大功臣，亞洲外援托倫提諾（Arvin Tolentino）16分，主控金絡賢11分、4助攻。

騎士贏球後戰績來到4勝2敗，確定率先晉級本屆東超季後賽6強，至於勇士則是2勝3敗，晉級之路陷入嚴重危機。

▲艾倫東超總算上場，此役有15分貢獻。（圖／台北富邦勇士提供）