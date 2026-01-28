運動雲

>

快訊／勇士本土合計僅拿14分　首爾SK騎士奪勝晉級本屆東超6強

▲勇士古德溫、艾倫、周桂羽、吳永仁 。（圖／台北富邦勇士提供）

▲勇士古德溫打滿40分鐘轟下35分，但球隊仍吞敗收場。（圖／台北富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季EASL東超籃球聯賽，台北富邦勇士28日遠征南韓，交手目前暫居A組龍頭的首爾SK騎士。賽前2勝2敗的勇士軍團只要贏球，就能「超車」站上分組龍頭大位。此戰勇士上半場陷入雙位數落後局面，但靠著當家砍將古德溫（Archie Goodwin）瘋狂追分，第3節一度逆轉超前比分。不過末節騎士王牌洋將（Jameel Warney）強勢發揮，最終89比78贏球，騎士也成為本季東超首支晉級季後賽6強的隊伍。

此戰開賽騎士就發揮兇猛攻勢，單節團隊命中率破6成，其中三分球、罰球命中率都是100%的出色發揮下，身為地主的騎士就以31比19取得雙位數領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次節勇士手感開始加溫，靠著砍將古德溫搭配莫巴耶、「東超限定洋將」艾倫（Aaron Geramipoor）攜手合作搶分，不過半場打完富邦勇士仍以46比57落後。

▲勇士古德溫、艾倫、周桂羽、吳永仁 。（圖／台北富邦勇士提供）

▲周桂羽拿下5分已經是勇士此戰得分最高本土球員。（圖／台北富邦勇士提供）

但下半場開打後，勇士古德溫開始個人單打秀，遠投近切無往不利，加上曾祥均也適時加入搶分行列，勇士一度打出「20比8」猛攻逆轉1分超前，在古德溫單節進帳12分兇猛表現下，勇士3節打完大有斬獲，追成僅1分差距。

末節丹尼爾（Edi Daniel）加上4屆南韓KBL職籃「最佳洋將」沃尼持續發揮，讓地主騎士又拉開5分領先。

不過勇士主帥吳永仁喊出暫停後，球隊迅速回穩連追5分，但隨後騎士再度靠著沃尼強勢單打，率隊拉開12分領先優勢。隨後勇士無力追趕，最終騎士就以89比78捍衛主場勝利。

勇士此戰本土表現低迷，所有本土合計僅拿14分，周桂羽拿下5分已是最高。古德溫砍下全場最高35分外帶6籃板、5助攻，艾倫15分、7籃板，莫巴耶14分、3籃板、3助攻、2阻攻。

贏球的騎士方面，沃尼拿下24分、15籃板、5助攻成為贏球最大功臣，亞洲外援托倫提諾（Arvin Tolentino）16分，主控金絡賢11分、4助攻。

騎士贏球後戰績來到4勝2敗，確定率先晉級本屆東超季後賽6強，至於勇士則是2勝3敗，晉級之路陷入嚴重危機。

▲勇士古德溫、艾倫、周桂羽、吳永仁 。（圖／台北富邦勇士提供）

▲艾倫東超總算上場，此役有15分貢獻。（圖／台北富邦勇士提供）

關鍵字： 東超EASL台北富邦勇士首爾SK騎士古德溫沃尼

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「等9年」終於贏了！　巫師在家擊敗拓荒者還終止9連敗

「等9年」終於贏了！　巫師在家擊敗拓荒者還終止9連敗

快訊／中華男籃新16人名單出爐　陳盈駿、劉錚領銜18日開訓

快訊／中華男籃新16人名單出爐　陳盈駿、劉錚領銜18日開訓

火爆！太陽、籃網爭搶失球差點全武行　5次技術犯規滿天飛

火爆！太陽、籃網爭搶失球差點全武行　5次技術犯規滿天飛

NBA衝突大場面！　雷霆止敗防守大鎖多特槓上鵜鶘費爾斯互扯球衣

NBA衝突大場面！　雷霆止敗防守大鎖多特槓上鵜鶘費爾斯互扯球衣

謝淑薇澳網女雙苦戰惜敗8強止步　無緣連3年爭冠

謝淑薇澳網女雙苦戰惜敗8強止步　無緣連3年爭冠

「PG」喬治大復活飆32分　七六人3星領銜火力秀主場大勝公鹿

「PG」喬治大復活飆32分　七六人3星領銜火力秀主場大勝公鹿

吳芳嫺澳網女雙8強惜敗　仍締造大滿貫個人最佳成績

吳芳嫺澳網女雙8強惜敗　仍締造大滿貫個人最佳成績

「紐約王」布朗森轟28分領軍　尼克主場強勢出擊賞國王難堪6連敗

「紐約王」布朗森轟28分領軍　尼克主場強勢出擊賞國王難堪6連敗

美國ICE擊斃兩平民引全民動盪　NBA馬刺溫班亞瑪直言太可怕

美國ICE擊斃兩平民引全民動盪　NBA馬刺溫班亞瑪直言太可怕

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

【不是羽球課嗎？】上課一半音樂到副歌學生秒丟球拍開跳　老師直接跟著跳反擊XD

熱門新聞

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

「這裡是我的天堂！」陳冠宇狂讚國訓伙食　得知有牛排口水快流出來

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美洲棒球聯賽官宣中信兄弟參賽

2東京「台灣之夜」擴大規模！場地再+2

3WBC30人名單2/6日公布！投手至少15人

4實戰胯下換手爆扣　湖人海耶斯秀美技

5陳冠宇狂讚國訓伙食：我的天堂！

最新新聞

1勇士本土僅14分　SK騎士東超晉級6強

2軟銀公布春訓分組　徐若熙A組起跑

3戶鄉翔征找容納60人的燒肉店不容易

4等9年贏了　巫師擊敗拓荒者終止9連敗

5胡佳樂後援守成助成功商水過關

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

【沒感動到我喔～】多慧唸粉絲卡片嘴甜吐槽好可愛❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【小表情好萌】多慧突然被自己的猖狂笑聲嚇傻????

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366