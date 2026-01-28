運動雲

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差：史上星度最高的一屆

▲▼ 陳冠宇 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 陳冠宇 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

日本隊日前公布經典賽名單，豪華陣容引發各界熱議。對此，剛加入中華隊集訓的樂天桃猿左投陳冠宇坦言，「日本隊真的很強」，但他也強調，中華隊這一屆同樣星光熠熠，堪稱史上「星度」最高的一次，「我們也有機會。」面對韓國、捷克、澳洲等勁旅環伺，陳冠宇認為每一戰都關鍵，期待屆時能帶給球迷一場場精彩的國際對決。

日本隊公布的名單當中，也包括陳冠宇過去在日職時期的前隊友千葉羅德海洋投手種市篤暉。對於昔日戰友入選「侍 JAPAN」，陳冠宇滿是欣慰，「很替他開心欸。」

陳冠宇回憶，當年自己逐漸轉為長中繼角色，其中一個關鍵原因，就是種市的崛起，他笑說，「那時候會被趕出先發，很大一部分應該是因為他。」

如今看到對方入選，他直言意義非凡，「這是屬於他們最高級的賽事，而且他在第一波、第二波名單就已經在裡面，其實代表他的實力真的成長很多。」

談起種市，陳冠宇記憶猶新，「我對他印象最深的是，有一場他投九局完封勝，丟了一百三十幾顆，結果隔天還跟教練說『我還可以再投』，那種拚戰精神真的讓人印象非常深刻。」

陳冠宇直言，日本學弟們其實都很可愛，「就很有自信，他們不喜歡輸給別人的那種心情。」他也期待有機會在東京與種市再度相見，「我繼續努力，希望可以在東京碰到他。」

對於日本目前公布的名單陣容，陳冠宇認為日本隊確實相當強悍，「我覺得真的滿強的。」不過他也強調，中華隊這一屆同樣星光熠熠，「我們這樣看起來，也算是中華職棒史上星度很高的一屆，我覺得是有機會的。」

陳冠宇進一步指出，「當然包括這次韓國隊、捷克、澳洲，雖然我們都還沒看到情蒐，但聽說徵召都有徵召到很多大聯盟明星，所以我覺得每一場都滿重要的，希望到時候會是一場非常精彩的對決。」

關鍵字： 經典賽日本隊中華隊陳冠宇種市篤暉2026WBC

