MLB冠軍教練來台加持　獅隊張翔阻殺進化獲點名

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊為強化新球季防守戰力，春訓期間特別邀請擁有大聯盟13年資歷、2017年世界大賽冠軍成員的卡諾獅（Carlos Muñoz）來台，擔任客座捕手教練。為期兩週的密集指導中，卡諾獅不僅帶來美職體系的接捕與傳球觀念，也透過實際數據分析與動作修正，協助獅隊捕手群全面升級，其中年輕捕手張翔的進化表現，更獲得教練團高度肯定。

卡諾獅過去曾長期任職於休士頓太空人隊，並在2023年世界棒球經典賽（WBC）擔任美國隊牛棚捕手。此次來台指導，他將訓練重點放在「身體運用」與「比賽掌控」。卡諾獅觀察指出，部分台灣捕手在接捕內角球時，容易讓肩膀與胸口正對投手，導致接捕與轉傳動作受限，進而影響整體流暢度。

「捕手是球場上的指揮官，必須在每一球都保持穩定與控制感。」卡諾獅表示，透過調整接捕角度、下半身啟動方式與傳球出手點，獅隊捕手群在好球帶爭取（Framing）以及阻殺傳球的力道與準確性上，都出現明顯進步，也展現高度學習意願。

隨著林岱安轉隊，球隊捕手戰力出現競爭空間，多名年輕捕手積極強化自身能力，爭取一軍出賽機會。其中，去年因膝傷提前報銷的張翔，成為卡諾獅特別點名的關注對象。卡諾獅指出，張翔雖然體型較為壯碩，卻具備少見的協調性與流暢移動能力，在修正起跳與轉傳動作後，本壘到二壘的阻殺起跳時間（Pop Time）已由原本的2.0秒縮短至1.94秒。

「在職業層級，Pop Time低於2秒就具備實質威脅性。」卡諾獅強調，「張翔的動作流暢度，讓人完全看不出他是大體型捕手，這正是他的競爭優勢與潛力所在。」

面對教練的高度評價，張翔也展現對新球季的企圖心。歷經去年膝蓋內側韌帶傷勢的復健期後，他目前已完全恢復，並投入完整春訓。張翔表示：「現在身體狀況非常好，這段時間從卡諾獅教練身上學到很多細膩的接捕細節，新球季目標很明確，希望能擠進一軍名單，並保持健康，整季穩定為球隊貢獻防守戰力。」

卡諾獅的客座指導將持續至2月中旬，獅隊期盼透過大聯盟等級的經驗傳承與精準數據分析，進一步強化捕手防線，為新球季戰力奠定更穩固的基礎。

