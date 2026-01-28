柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

▲柳賢振緊盯王彥程練投。（圖／Eagles TV）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊左投王彥程結束轉戰集訓後，隨即投入韓華鷹春訓，不過他仍全心準備世界棒球經典賽（WBC）。近日球隊官方頻道釋出訓練影片，王彥程在牛棚所使用的正是WBC比賽用球，而一旁更有入選韓國隊集訓名單的大前輩柳賢振，以及近年在國際賽多次交手的文東柱緊盯觀察。他也自曝，近期都與柳賢振傳接球，「有一點緊張。」

王彥程在牛棚先投約50球後，臨時請球團人員放上打者人形立牌，先模擬對右打者投球，再轉為左打者。他表示，牛棚狀況與身體適應度都還不錯，過往春訓通常會拉高投球數，因此這次設定約80球，希望循序調整狀態。

至於放上打者立牌的原因，王彥程解釋，「主要是想看看在投到70、80球時，能不能仍然專注在打者身上。」談到這次牛棚表現，他自評60分，「還可以再更好。」

被問到KBO用球的適應狀況，王彥程表示，「KBO的球我從12月就開始適應，感覺還不錯，就是好好適應WBC的球。」他也提到捕手鄭宇宙接球時的感受，「球進到手套的聲音很大聲，很厲害。」

談到春訓生活，王彥程笑說之前都跟柳賢振傳接球，「昨天比較緊張，今天有好一點，希望可以越來越好。」球團人員也注意到他經常把韓文「辛苦了」掛在嘴邊，王彥程回應，「大家都會喊一下，想說跟著一起喊。」隨後還俏皮反問「講得如何」，獲得球團人員給予100分的肯定，稱讚他「就像韓國人一樣」。

此外，王彥程也會用韓文喊「直球」、「二縫線」，他透露是向捕手學長崔載勳與翻譯請教學來的，認為使用韓文溝通能讓自己更貼近隊友，也更快融入團隊。