明星賽沒得打沒關係！「中國約基奇」楊瀚森代表G聯盟打新秀挑戰賽

▲「中國約基奇」楊瀚森憑藉在發展聯盟優異表現入選明星賽「新秀挑戰賽」。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA官方日前公佈了2026年洛杉磯明星週末「新秀挑戰賽（Rising Stars Challenge）」的正式參賽名單，而先前在明星正賽投票中，憑藉廣大中國球迷支持獲得高票數但在球員媒體投票卻1票未得的拓荒者「中國約基奇」楊瀚森，成功入選發展聯盟（G League）代表隊，這也代表他能以「未來之星」的身分，和隊友柯林根（Donovan Clingan）在台灣時間2月14日的明星賽亮相。

2025年以首輪第16順位被拓荒者挑中的楊瀚森，今年明星票選中靠著中國球迷全力支持下獲得超過10萬張選票，位居全聯盟第36名。然而在專業競技實力的球員與媒體投票部分，楊瀚森都是一票未得，儘管如此，聯盟為肯定了這位中國新星在發展聯盟的表現，將他選入新秀挑戰賽的名單，讓他有與各路潛力新秀同場競技的機會。

楊瀚森此次能入選，主要歸功於他在拓荒者發展聯盟「瑞普之城混音（Rip City Remix）」的表現。本賽季至今，他在發展聯盟出賽8場，場均貢獻17分、9.3籃板、3.1助攻、1.4阻攻，投籃命中率達51.7%。

然而在NBA競技場上，楊瀚森目前仍處於適應階段，27日拓荒者以94比102敗給塞爾提克，楊瀚森又沒獲得登場機會，而這已是他本賽季第21場遭棄用。

本屆新星挑戰賽將沿用「迷你錦標賽」形式，由四支球隊進行三場比賽。參賽選手包含10名菜鳥、11名二年級生以及 7名發展聯盟潛力新秀。前三支球隊將由 NBA 入選球員透過選秀分組，第四支球隊則全數由發展聯盟選手組成。

一年級新秀隊陣容由獨行俠狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）領銜，還有馬刺狄倫（Dylan Harper）、黃蜂庫尼普爾（Kon Knueppel）、76人艾奇康（VJ Edgecombe）、鵜鶘奎因（Derik Queen）和菲爾斯（Jeremiah Fears）、灰熊考沃德（Cedric Coward）、籃網德明（Egor Demin）、巫師強森（Tre Johnson）、暴龍莫瑞-博伊爾斯（Collin Murray-Boyles）。

二年級生則有馬刺卡瑟爾（Stephon Castle）、爵士喬治（Kyshawn George）、公牛布澤利斯（Matas Buzelis）、拓荒者柯林根、雷霆米歇爾（Ajay Mitchell）、巫師薩爾（Alex Sarr）、火箭謝帕德（Reed Sheppard）、灰熊史賓塞（Cam Spencer）和威爾斯（Jaylen Wells）、騎士泰森（Jaylon Tyson）、熱火韋爾（Kel'el Ware）。

G聯盟代表則包括伊斯特（Sean East II）、小哈波（Ron Harper Jr.）、瓊斯-加西亞（David Jones Garcia）、尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhäuser）、馬丁（Alijah Martin）、紐頓（Tristen Newton）以及楊瀚森。

球隊分組將於台灣時間周三進行選秀，由3位名人堂球星安東尼（Carmelo Anthony）、卡特（Vince Carter）與麥格雷迪（Tracy McGrady）擔任榮譽教練並親自選人，至於則由小瑞佛斯（Austin Rivers）執掌G聯盟兵符。