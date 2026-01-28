戶鄉翔征投入巨人自主訓練　找容納60人的燒肉店不容易！



▲戶鄉翔征。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本職棒讀賣巨人投手戶鄉翔征今（28）日參與一軍聯合自主訓練，為即將展開的春季訓練營進行最後調整，他表示，目前身體狀況良好，備戰進度大致符合原先規劃。

戶鄉透露，他自本月3日起，返鄉至宮崎縣延岡市的母校進行約3周的自主訓練，且過程順利，「能夠在沒有受傷的情況下結束，是最重要的一點。」

他接著提到，「技術層面的部分還需要透過牛棚來提升，所以目前還說不上來，但身體狀況是按計畫在順利前進。」

今日戶鄉並未進入牛棚投球，但他指出，預計將於2月1日正式展開牛棚訓練，「希望能夠有個舒服的開始，只要沒有傷勢，在狀況好的時候好好表現，才是最理想的。」

在備戰之外，戶鄉也扮演起隊內氣氛推手，前一晚，球隊為迎接新戰力舉辦集會，身為宮崎出身的戶鄉主動協助安排燒肉店場地，「有超過60個人，真的非常辛苦，不過最後還是找到店家了，所以覺得還不錯。」

本次聯合自主訓練，包括選秀首輪新人竹丸在內，共有6名新人選手，以及透過自由球員制度加入的松本、則本等新面孔一同參與，即將邁入職棒第8個賽季的戶鄉，也自覺肩負起照顧後進的角色。

「最重要的是讓大家習慣這個環境。」戶鄉表示，「在自主訓練期間，能夠主動出聲關心，我認為是很重要的事，如果能夠幫大家稍微緩解緊張感，那就再好不過了。」