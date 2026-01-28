「這裡是我的天堂！」陳冠宇狂讚國訓伙食　得知有牛排口水快流出來

▲陳冠宇 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

樂天桃猿左投陳冠宇昨正式加入經典賽集訓行列，中華隊第一階段於左營國家運動訓練中心展開備戰。這是他繼2014年久違踏進國訓，對於國訓提供的伙食讚不絕口，直呼：「這裡就是我的天堂！」

陳冠宇回憶，上一次踏進國訓中心已是2014年底，「那時我是列管，輝老大（王光輝）帶的最後一梯，我們有進來訓練，無論是食堂還是球場，都跟現在完全不一樣。」

再次回到國訓，陳冠宇直言相當驚訝，「真的差很多，看到會覺得，這個地方其實是所有運動選手夢寐以求的訓練環境。像我們目前使用的重訓室比較簡易，但已經很漂亮、很完整，真的會替現在的選手感到開心。」

他也感性表示，環境的改善，代表對運動員越來越友善，「希望所有運動員都可以在這樣好的環境下，讓自己的成績越來越好、越來越頂尖。」也要感謝聯盟與後勤團隊的用心，「真的很謝謝有這麼好的訓練環境，讓我們有均衡飲食，又能更快補充蛋白質，高蛋白什麼都有，其實很好攝取。很謝謝會長的幫助，也謝謝所有後勤人員的幫忙。」

身為美食專家兼大胃王，陳冠宇笑說，「許多選手都說國訓的午餐吃不膩，我昨天吃第一餐就讚不絕口，不油、低鈉，而且都是原型食物，真的會羨慕每天住在這裡的人。」透過媒體得知「禮拜三是牛排日」，他更是眼睛一亮，「牛排嗎？那有點期待，口水快留下來了。」

今天打算吃幾碗飯呢？陳冠宇幽默笑回，「你們不知道等一下剩下的全都是我的嗎？」