DFA是一把「雙面刃」！鄭宗哲更篤定留美打拚：最好的我還沒到

▲鄭宗哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／高雄報導

旅美好手鄭宗哲上周遭到大聯盟球隊指定讓渡（DFA），短短數周內第三度面臨異動。不過，他在中華隊集訓期間受訪時展現出難得的冷靜與成熟，直言這些變化「其實還好」，並強調自己的方向始終沒有改變，「我會繼續在美國打拚，因為我覺得，最好的我還沒到。」

鄭宗哲去年底先被匹茲堡海盜移出 40 人名單，生涯首度遭到指定讓渡（DFA）；今年1月8日被坦帕灣光芒自讓渡名單中選走，卻因球隊戰力調整，很快再度遭到 DFA；不久後，大都會從讓渡名單中撿走他，轉戰紐約不到一週，又再度被指定讓渡。

談到連續被DFA的心情，鄭宗哲坦率表示，這些情況其實早有心理準備，「你會知道有可能會再一次，也會知道很有可能被撿走。這就是商業行為的一部分。」他形容這是一把「雙面刃」，「代表你是被需要的，所以才會一直被撿走，只是就看你被需要到什麼程度。」

相較於外界的擔憂，鄭宗哲的心態反而顯得平靜。他坦言，目前最大的不同，是對「下一站」的不確定感，「會留在大都會，還是會有新的球隊？如果是新的球隊，是什麼時候？在佛羅里達、亞利桑那，還是哪一個城市？會想很多。」但他也笑說，想再多其實也沒有用，「就趕快睡覺，時間到了就會知道答案，到了再看怎麼做。」

近年不斷有球迷與外界聲音評估他回中職發展的可能性。不過鄭宗哲的態度始終堅定，今被問到美職是否仍是目前唯一目標，他先是開玩笑稱，「敏感喔！」隨後認真表示，首要目標仍是在美國站穩腳步，「我現在真的就是想在美國打球，我也覺得最好的我還沒到，我想看看自己的極限到底在哪裡。」

他語氣平穩、充滿自信，「我覺得我可以在大聯盟打球，至少在我心裡，我有這樣的信心。」

鄭宗哲今天結束集訓，將回到美國準備大聯盟春訓，他也透露大都會現階段對他的規劃，「應該希望我二三游都守，他們覺得需要更深的小聯盟深度，所以把我撿過去，這是原因之一。」

對於能夠加入豪門球隊，鄭宗哲以正面角度看待，「好處是有機會跟 Lindo（Francisco Lindor）、Semien（Marcus Semien）、Bo Bichette、Juan Soto這些人當隊友，Robert（Luis Robert）也來了，還不錯。」

海盜隊友陳柏毓期待新球季能夠場上對決，並霸氣喊，「我要解決他！」鄭宗哲聽聞笑回，「加油啦，看有沒有剛好都上場啊。」

今天集訓結束後，鄭宗哲將返回美國準備春訓，總教練曾豪駒也透露，下一次報到，將會直接前往宮崎進行官辦熱身賽。鄭宗哲坦言，這段時間在國家隊集訓「相當難忘」，不僅能再次與隊友並肩訓練，整體氣氛也非常好，「大家都很開心，我自己也很開心能回來一起打球。」