運動雲

>

DFA是一把「雙面刃」！鄭宗哲更篤定留美打拚：最好的我還沒到

▲▼WBC經典賽中華隊於國家運動訓練中心進行第一階段集訓，鄭宗哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭宗哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／高雄報導

旅美好手鄭宗哲上周遭到大聯盟球隊指定讓渡（DFA），短短數周內第三度面臨異動。不過，他在中華隊集訓期間受訪時展現出難得的冷靜與成熟，直言這些變化「其實還好」，並強調自己的方向始終沒有改變，「我會繼續在美國打拚，因為我覺得，最好的我還沒到。」

鄭宗哲去年底先被匹茲堡海盜移出 40 人名單，生涯首度遭到指定讓渡（DFA）；今年1月8日被坦帕灣光芒自讓渡名單中選走，卻因球隊戰力調整，很快再度遭到 DFA；不久後，大都會從讓渡名單中撿走他，轉戰紐約不到一週，又再度被指定讓渡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到連續被DFA的心情，鄭宗哲坦率表示，這些情況其實早有心理準備，「你會知道有可能會再一次，也會知道很有可能被撿走。這就是商業行為的一部分。」他形容這是一把「雙面刃」，「代表你是被需要的，所以才會一直被撿走，只是就看你被需要到什麼程度。」

相較於外界的擔憂，鄭宗哲的心態反而顯得平靜。他坦言，目前最大的不同，是對「下一站」的不確定感，「會留在大都會，還是會有新的球隊？如果是新的球隊，是什麼時候？在佛羅里達、亞利桑那，還是哪一個城市？會想很多。」但他也笑說，想再多其實也沒有用，「就趕快睡覺，時間到了就會知道答案，到了再看怎麼做。」

近年不斷有球迷與外界聲音評估他回中職發展的可能性。不過鄭宗哲的態度始終堅定，今被問到美職是否仍是目前唯一目標，他先是開玩笑稱，「敏感喔！」隨後認真表示，首要目標仍是在美國站穩腳步，「我現在真的就是想在美國打球，我也覺得最好的我還沒到，我想看看自己的極限到底在哪裡。」

他語氣平穩、充滿自信，「我覺得我可以在大聯盟打球，至少在我心裡，我有這樣的信心。」

鄭宗哲今天結束集訓，將回到美國準備大聯盟春訓，他也透露大都會現階段對他的規劃，「應該希望我二三游都守，他們覺得需要更深的小聯盟深度，所以把我撿過去，這是原因之一。」

對於能夠加入豪門球隊，鄭宗哲以正面角度看待，「好處是有機會跟 Lindo（Francisco Lindor）、Semien（Marcus Semien）、Bo Bichette、Juan Soto這些人當隊友，Robert（Luis Robert）也來了，還不錯。」

海盜隊友陳柏毓期待新球季能夠場上對決，並霸氣喊，「我要解決他！」鄭宗哲聽聞笑回，「加油啦，看有沒有剛好都上場啊。」

今天集訓結束後，鄭宗哲將返回美國準備春訓，總教練曾豪駒也透露，下一次報到，將會直接前往宮崎進行官辦熱身賽。鄭宗哲坦言，這段時間在國家隊集訓「相當難忘」，不僅能再次與隊友並肩訓練，整體氣氛也非常好，「大家都很開心，我自己也很開心能回來一起打球。」

關鍵字： 鄭宗哲美職指定讓渡DFA大聯盟2026WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

「這裡是我的天堂！」陳冠宇狂讚國訓伙食　得知有牛排口水快流出來

「這裡是我的天堂！」陳冠宇狂讚國訓伙食　得知有牛排口水快流出來

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

快訊／中華男籃新16人名單出爐　陳盈駿、劉錚領銜18日開訓

快訊／中華男籃新16人名單出爐　陳盈駿、劉錚領銜18日開訓

快訊／盤數一度陷入0比2淘汰邊緣！　喬科維奇因對手傷退晉級澳網4強

快訊／盤數一度陷入0比2淘汰邊緣！　喬科維奇因對手傷退晉級澳網4強

【不是羽球課嗎？】上課一半音樂到副歌學生秒丟球拍開跳　老師直接跟著跳反擊XD

熱門新聞

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美洲棒球聯賽官宣中信兄弟參賽

2東京「台灣之夜」擴大規模！場地再+2

3實戰胯下換手爆扣　湖人海耶斯秀美技

4柳賢振緊盯牛棚！王彥程練投80球

5500元運動幣來了　使用懶人包大公開

最新新聞

1前台電教頭陳哲祥辭世享壽76歲

2中華男籃16人名單　陳盈駿、劉錚領銜

3喬科維奇嘆：今天原本該是我回家

4太陽籃網差點全武行　5次技術犯規滿天飛

5軟銀首輪「大谷學弟」有望7月來台比賽

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

【沒感動到我喔～】多慧唸粉絲卡片嘴甜吐槽好可愛❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【小表情好萌】多慧突然被自己的猖狂笑聲嚇傻????

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的

「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366