快訊／中華男籃新16人名單出爐　陳盈駿、劉錚領銜18日開訓

▲中華男籃備戰此階段世界盃亞洲區資格賽的新16人名單出爐。（圖／籃協提供）
記者杜奕君／綜合報導
中華男籃進入2026年後，將持續進行「2027FIBA世界盃籃球亞洲區資格賽」首輪第2階段兩場賽事，將分別於2月26日交手南韓、3月1日對上中國。中華籃協稍早公布16人國手名單，包括陳盈駿、劉錚、林庭謙、游艾喆等旅外4星，以及7位TPBL職籃、5位PLG職籃好手入列，將於2月18日至25日展開集訓。
中華男籃16人培訓國手名單如下：
後衛：陳盈駿（CBA北京首鋼）、高錦瑋（TPBL桃園台啤永豐雲豹）、游艾喆（B.League滋賀湖泊）、丁聖儒（TPBL台北台新戰神）、林庭謙（CBA天津榮鋼先行者）、阿巴西（TPBL新北中信特攻）、李家慷（PLG桃猿璞園領航猿）、盧峻翔（PLG桃猿璞園領航猿）
前鋒：劉錚（CBA上海大鯊魚）、馬建豪（TPBL福爾摩沙夢想家）、周桂羽（PLG台北富邦勇士）、雷蒙恩（TPBL台北台新戰神）
中鋒：高柏鎧（TPBL福爾摩沙夢想家）、曾祥鈞（PLG台北富邦勇士）、陳冠全（TPBL台北台新戰神）、阿提諾（PLG桃猿璞園領航猿）
▲「台灣飛人」劉錚將重返中華隊效力。（圖／記者林敬旻攝）
