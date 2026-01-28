運動雲

>

快訊／中華男籃新16人名單出爐　陳盈駿、劉錚領銜18日開訓

▲中華男籃備戰此階段世界盃亞洲區資格賽的新16人名單出爐。（圖／籃協提供）

▲中華男籃備戰此階段世界盃亞洲區資格賽的新16人名單出爐。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃進入2026年後，將持續進行「2027FIBA世界盃籃球亞洲區資格賽」首輪第2階段兩場賽事，將分別於2月26日交手南韓、3月1日對上中國。中華籃協稍早公布16人國手名單，包括陳盈駿、劉錚、林庭謙、游艾喆等旅外4星，以及7位TPBL職籃、5位PLG職籃好手入列，將於2月18日至25日展開集訓。

中華男籃16人培訓國手名單如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

後衛：陳盈駿（CBA北京首鋼）、高錦瑋（TPBL桃園台啤永豐雲豹）、游艾喆（B.League滋賀湖泊）、丁聖儒（TPBL台北台新戰神）、林庭謙（CBA天津榮鋼先行者）、阿巴西（TPBL新北中信特攻）、李家慷（PLG桃猿璞園領航猿）、盧峻翔（PLG桃猿璞園領航猿）

前鋒：劉錚（CBA上海大鯊魚）、馬建豪（TPBL福爾摩沙夢想家）、周桂羽（PLG台北富邦勇士）、雷蒙恩（TPBL台北台新戰神）

中鋒：高柏鎧（TPBL福爾摩沙夢想家）、曾祥鈞（PLG台北富邦勇士）、陳冠全（TPBL台北台新戰神）、阿提諾（PLG桃猿璞園領航猿）

▲瓊斯盃中華籃隊劉錚。（圖／記者林敬旻攝）

▲「台灣飛人」劉錚將重返中華隊效力。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中華男籃中華隊16人名單陳盈駿劉錚台籃PLGTPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

火爆！太陽、籃網爭搶失球差點全武行　5次技術犯規滿天飛

火爆！太陽、籃網爭搶失球差點全武行　5次技術犯規滿天飛

NBA衝突大場面！　雷霆止敗防守大鎖多特槓上鵜鶘費爾斯互扯球衣

NBA衝突大場面！　雷霆止敗防守大鎖多特槓上鵜鶘費爾斯互扯球衣

謝淑薇澳網女雙苦戰惜敗8強止步　無緣連3年爭冠

謝淑薇澳網女雙苦戰惜敗8強止步　無緣連3年爭冠

「PG」喬治大復活飆32分　七六人3星領銜火力秀主場大勝公鹿

「PG」喬治大復活飆32分　七六人3星領銜火力秀主場大勝公鹿

吳芳嫺澳網女雙8強惜敗　仍締造大滿貫個人最佳成績

吳芳嫺澳網女雙8強惜敗　仍締造大滿貫個人最佳成績

「紐約王」布朗森轟28分領軍　尼克主場強勢出擊賞國王難堪6連敗

「紐約王」布朗森轟28分領軍　尼克主場強勢出擊賞國王難堪6連敗

美國ICE擊斃兩平民引全民動盪　NBA馬刺溫班亞瑪直言太可怕

美國ICE擊斃兩平民引全民動盪　NBA馬刺溫班亞瑪直言太可怕

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

「柔道男神」楊勇緯　化身團結基金計畫大使勉勵學子

「柔道男神」楊勇緯　化身團結基金計畫大使勉勵學子

「戰神KD」21罰21中超威！　梅克加盟打兩場奪單周MVP

「戰神KD」21罰21中超威！　梅克加盟打兩場奪單周MVP

【奶音可愛爆擊】弟弟下課追上來送老師小玫瑰♥

熱門新聞

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美洲棒球聯賽官宣中信兄弟參賽

2東京「台灣之夜」擴大規模！場地再+2

3實戰胯下換手爆扣　湖人海耶斯秀美技

4柳賢振緊盯牛棚！王彥程練投80球

5500元運動幣來了　使用懶人包大公開

最新新聞

1前台電教頭陳哲祥辭世享壽76歲

2中華男籃16人名單　陳盈駿、劉錚領銜

3喬科維奇嘆：今天原本該是我回家

4太陽籃網差點全武行　5次技術犯規滿天飛

5軟銀首輪「大谷學弟」有望7月來台比賽

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

【沒感動到我喔～】多慧唸粉絲卡片嘴甜吐槽好可愛❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【小表情好萌】多慧突然被自己的猖狂笑聲嚇傻????

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的

「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366