「PG」喬治大復活飆32分　七六人3星領銜火力秀主場大勝公鹿

記者杜奕君／綜合報導

費城七六人28日主場迎戰密爾瓦基公鹿來訪，此戰七六人3星喬治（Paul George）、恩比德（Joel Embiid）以及馬克西（Tyrese Maxey）聯手火力輸出，3人合計轟下83分，其中喬治更是砍下本季個人次高32分外帶5籃板、5助攻、2抄截，帶領七六人團隊單場狂轟139分，並以17分之差痛宰公鹿，並賞對手3連敗。

賽前同為2連敗的七六人與公鹿今日交鋒，公鹿頭號球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續因腿傷缺陣情況下，主戰中鋒透納（Myles Turner）挺身而出，全場狂轟本季個人新高31分外帶4籃板、3助攻、2阻攻表現出色。

可惜公鹿此戰防線全面潰散，全場讓七六人以高達52.4％的三分球命中率，狂砍22記三分球，七六人單場轟下139分，也追平公鹿本季最慘單場失分紀錄。

七六人此戰團隊火力大爆發，除了單場砍進22顆三分冷箭，全隊5人得分達雙位數外，近期個人1代神鞋「PG1」復刻上市引爆熱潮的喬治，全場三分球15投9中，砍下本季個人次高32分，恩比德29分、9籃板、5助攻，馬克西則是22分、3籃板、9助攻，徹底展現3巨頭威力，也讓球隊以139比122痛宰公鹿。

苦吞3連敗的公鹿，此戰除了透納砍下本季新高31分外，主控羅林斯（Ryan Rollins）終於擺脫過去12戰整體投籃命中率僅39.5%的低潮，此戰貢獻24分、8籃板、4助攻、2阻攻。可惜球隊仍慘敗收場，目前公鹿戰績18勝27敗，排名已經下探來到東區第12位，至於七六人則以25勝21敗穩住東區第6席次。

▲七六人喬治狂轟32分，率隊主場痛宰公鹿。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人喬治狂轟32分，率隊主場痛宰公鹿。（圖／達志影像／美聯社）

