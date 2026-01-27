「戰神KD」21罰21中超威！　梅克加盟打兩場奪單周MVP

▲「戰神KD」梅克勇奪TPBL職籃第15周單周MVP殊榮。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

身高208公分，卻有著媲美小前鋒的運球動作及外線手感，剛剛來台加盟台北台新戰神的洋將梅克，憑藉上周32分、11籃板、7助攻全能數據，包含來台兩戰21罰21中的優異身手，順利拿下TPBL職籃第15周最有價值球員（MVP）。

戰神上週作客新北中信特攻，賽前對戰戰績處於0勝3敗的劣勢，而該役正是梅克加盟後的第2場出賽。此戰他首度先發上陣，上半場仍在摸索場上節奏與對手防線，但進入下半場後迅速開啟得分模式，展現新洋將極快的適應能力，多次以果斷出手與聰明跑位撕裂對手防守，成為戰神反攻的關鍵引擎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

梅克全場繳出32分、11籃板、7助攻的全能數據，進攻端不僅能在外線把握空檔，也能強勢切入禁區製造殺傷。本場比賽他罰球14次全中，締造單場罰球命中率100%且命中數最多的紀錄，效率值高達45，充分展現其攻擊武器多元與比賽影響力。

在梅克的帶領下，戰神成功踢館奪勝，不僅為球隊注入強心針，也替戰神在本季對戰特攻的交手紀錄中扳回一城。短時間內迅速融入體系、並在高強度對抗中穩定輸出，梅克目前場均可攻下28.5分、9.5籃板、4.5助攻，全能表現讓球迷對戰神後續戰力充滿期待。

