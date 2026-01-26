最強浪人洋將！台籃生涯第6隊　「籃球詩人」喬丹加盟新北國王

▲台籃生涯將效力第6隊，「籃球詩人」喬丹加盟新北國王。（圖／國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王今（26日）宣布，正式簽下曾多次來到台灣籃壇，先後效力SBL聯賽璞園、裕隆、PLG職籃領航猿、SBL聯賽台啤、T1職籃台中太陽的全能洋將喬丹（Jordan Tolbert）。擁有出色爆發力與團隊意識的他，將再次征戰台灣職籃，扮演場上關鍵的「X因子」，在攻防兩端為球隊帶來變化與穩定輸出，為國王鋒線戰力注入重要能量。

喬丹今年33歲，身高201公分，過去在台灣籃壇不僅曾獲得SBL聯賽籃板王與抄截王，更在PLG職籃2021-22賽季效力領航猿期間，繳出場均 17.9分、11.8籃板、3.5助攻及2抄截的全面數據。他不僅具備強悍的禁區對抗能力，更擁有優異的傳球視野與快攻推進能力，是典型具備組織前鋒特質的洋將。

近年喬丹挑戰蒙古職籃舞台，於2024-25賽季加盟烏蘭巴托野馬，憑藉強大的禁區宰制力，帶領球隊寫下開季12連勝佳績，最終率隊奪得聯賽冠軍。並贏得2025 BCL Asia East冠軍及BCL Asia季軍。

25-26賽季轉戰BCH Knights後，再度展現關鍵影響力，率隊繳出13勝1敗的傲人戰績，連續兩季助隊登上聯盟龍頭寶座。效力蒙古職籃期間，喬丹也連續兩屆入選蒙古職籃明星賽，實力備受肯定。

對於重返台灣並加盟新北國王，球團希望喬丹能在關鍵時刻立即發揮即戰力，他以「團隊至上」的打法，將帶給國王正面能量。也希望透過他在場上感染力，凝聚全隊求勝的共識。