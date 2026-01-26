統一獅洋將戰力再升級　鋭力獅加盟、第5名洋將持續洽談中

▲統一獅簽下第四位洋將！ Denyi Reyes「鋭力獅」二月中旬投入春訓。（圖／統一獅）



記者胡冠辰／綜合報導

迎接2026年全新球季，目前統一7-ELEVEN獅於台南棒球場進行第一階段訓練，球隊積極強化洋將戰力，除了複數年約布雷克外，也與獅帝芬完成續約，今年一月中旬簽下JordanBalazovic喬登，喬登2023年曾效力MLB明尼蘇達雙城、2024年KBO斗山熊、2025年MLB底特律老虎3A。

近期獅隊也持續與飛力獅洽談新合約，經數次洽談後，目前仍未達成共識，面對新球季戰力備戰，獅隊教練團期許洋將們均能在二月中旬完成報到，投入春訓訓練，並透過熱身賽掌握選手狀況，目標於開季前至少有4洋將以最佳狀態迎接新賽事。

因此，在飛力獅尚未達成共識前，今日獅隊再簽第四位洋將，Denyi Reyes鋭力獅，曾效力於巴爾的摩金鶯與紐約大都會，2024效力KBO三星獅，今日已完成簽約，預計2月中旬抵台投入獅隊春訓備戰新球季。

關於獅隊洋將佈局部分，第5位外籍洋將除飛力獅外，仍有2~3位不錯選手仍持續洽談中，成為獅隊洋將戰力最大後盾。

獅隊春訓第二階段將在2月初正式開始，農曆過年前將兵分兩路，分別在台南市棒球場及花蓮德興棒球場進行訓練，其中台南球場春訓選手調整進度較快，預計2月3日起開始進行分組對抗賽及自辦熱身賽，2月21日大年初5將在台南棒球場全員到齊，進行開訓典禮暨新春團拜，當天也將公布獅隊年度口號，而2月28日於台南棒球場舉辦一年一度有你真好同樂路，3月1日將在台北舉辦ＵniGirls新年度發表會，迎接新球季賽事。