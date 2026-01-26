運動雲

>

統一獅洋將戰力再升級　鋭力獅加盟、第5名洋將持續洽談中

▲統一獅簽下第四位洋將！　Denyi Reyes「鋭力獅」二月中旬投入春訓。（圖／統一獅）

▲統一獅簽下第四位洋將！　Denyi Reyes「鋭力獅」二月中旬投入春訓。（圖／統一獅）

記者胡冠辰／綜合報導

迎接2026年全新球季，目前統一7-ELEVEN獅於台南棒球場進行第一階段訓練，球隊積極強化洋將戰力，除了複數年約布雷克外，也與獅帝芬完成續約，今年一月中旬簽下JordanBalazovic喬登，喬登2023年曾效力MLB明尼蘇達雙城、2024年KBO斗山熊、2025年MLB底特律老虎3A。

近期獅隊也持續與飛力獅洽談新合約，經數次洽談後，目前仍未達成共識，面對新球季戰力備戰，獅隊教練團期許洋將們均能在二月中旬完成報到，投入春訓訓練，並透過熱身賽掌握選手狀況，目標於開季前至少有4洋將以最佳狀態迎接新賽事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此，在飛力獅尚未達成共識前，今日獅隊再簽第四位洋將，Denyi Reyes鋭力獅，曾效力於巴爾的摩金鶯與紐約大都會，2024效力KBO三星獅，今日已完成簽約，預計2月中旬抵台投入獅隊春訓備戰新球季。

關於獅隊洋將佈局部分，第5位外籍洋將除飛力獅外，仍有2~3位不錯選手仍持續洽談中，成為獅隊洋將戰力最大後盾。

獅隊春訓第二階段將在2月初正式開始，農曆過年前將兵分兩路，分別在台南市棒球場及花蓮德興棒球場進行訓練，其中台南球場春訓選手調整進度較快，預計2月3日起開始進行分組對抗賽及自辦熱身賽，2月21日大年初5將在台南棒球場全員到齊，進行開訓典禮暨新春團拜，當天也將公布獅隊年度口號，而2月28日於台南棒球場舉辦一年一度有你真好同樂路，3月1日將在台北舉辦ＵniGirls新年度發表會，迎接新球季賽事。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

桃猿以年輕化為主軸　球隊證實未考慮延攬郭嚴文、球員薪資整體上調

桃猿以年輕化為主軸　球隊證實未考慮延攬郭嚴文、球員薪資整體上調

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

熱門新聞

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

讀者回應

﻿

熱門新聞

1500元運動幣來了　使用懶人包大公開

2快訊／山本由伸領軍！日本公布WBC29人名單

3味全龍一次「Thank You」5名小龍女

4「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

5名記摩洛西直呼興奮

最新新聞

1林品言延長賽致勝安助屏中勝出

2蔡銘祐15K完封助嘉中晉級續命

3斯威雅蒂澳網8強將戰萊巴金娜

4義大利內戰勝出　辛納豪取澳網18連勝

5侍Japan劍指世界第一

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

徐若熙、王維中離隊衝擊？葉總點名潛力股：年輕投手機會來了

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366