高中木聯／關鍵戰役挺身而出　蔡銘祐15K完封助嘉中重要首勝

▲嘉義高中先發投手蔡銘祐15K完封好投。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

賽前尚未開胡的兩隊，26日為晉級關鍵一勝正面交鋒。嘉義高中靠著先發投手蔡銘祐繳出15次三振的完封好投，加上隊長葉信杉單場猛打賞帶領攻勢，終場以 6比0 擊敗中興商工，在高中木棒聯賽第一階段開出勝利。

雙方都急需首勝，嘉中在2局下率先發難，朱偉豪、鄭博謙接連敲安，中興商工又出現兩次守備失誤，讓嘉中先馳得點、單局攻下2分。3、4兩局嘉中各添1分奠定領先優勢，5局下中興內野再度出現兩次失誤，嘉中把握機會追加2分，拉開比數。

投手丘上，高三投手蔡銘祐表現亮眼，用 101球完投7局無失分，僅被敲出2支安打，送出 15次三振、2次保送，成功拿下勝投。總教練林威良表示，抽籤後確認賽程便設定讓蔡銘祐扛下這場關鍵戰役，「畢竟關係到晉級，他賽前調整狀況不是太好，今天就提醒他投給對方打、球數簡化一點。」

林威良也透露，蔡銘祐最快球速可達 145公里，前兩局以直球為主，後續再搭配滑球、曲球等球路變化，此役直球比例高達八成，「也希望他能適時催球速，讓球探觀察。」他補充，蔡銘祐沒有超齡，具備參加U18國家隊選拔賽資格，是否投入中職選秀仍在評估中。

談到球隊整體狀況，林威良指出，這批選手橫跨高一至高三，先發陣容中甚至有3至4名高一生，投手戰力相對整齊，進攻則以團隊戰術為主，「希望由學長帶領學弟，一步一步打，目標是挺進第三階段。」

關鍵字： 嘉義高中蔡銘祐高中木棒完封勝棒球賽

