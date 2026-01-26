快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）
記者楊舒帆／綜合報導
日本武士隊總教練井端弘和26日在東京召開記者會，公布參加3月世界棒球經典賽（WBC）的追加名單10人，加上先前分批公布的19人，目前名單已達29人，僅剩1人因行政手續尚未完成，將於日後補齊。
據日媒《TBS》報導，此次追加名單中，大聯盟球員再添4人，包括道奇隊山本由伸、藍鳥隊岡本和真、白襪隊村上宗隆，三人皆為連續兩屆入選；小熊隊鈴木誠也則是自2017年以來再度回歸國家隊，他在上一屆原本入選，但因傷勢退出，這次順利趕上大名單。
日職球員方面，共有6人入列，其中包含2023年WBC冠軍成員、歐力士左投宮城大弥與中日王牌高橋宏斗等具備國際賽經驗的投手群，捕手中村悠平也名列其中，他曾在上屆WBC決賽與大谷翔平搭檔，對國際賽節奏並不陌生。
井端監督也提到，大聯盟球員的徵召過程相當繁瑣，雖然選手本人多已表達參賽意願，但仍須等待MLB正式回函才能對外公布。目前日本隊大聯盟成員已達8人，創下歷屆新高。第6屆WBC將於2026年3月開打，日本隊身為衛冕軍，被分在C組，將與韓國、澳洲、捷克及台灣同組，並於3月6日對戰台灣隊展開首戰，最終官方名單預計2月6日正式出爐。
■ 投手（15人）
松井裕樹（聖地牙哥教士）
宮城大弥（歐力士猛牛）
伊藤大海（北海道日本火腿鬥士）
大勢（讀賣巨人）
大谷翔平（洛杉磯道奇）
菊池雄星（洛杉磯天使）
山本由伸（洛杉磯道奇）
菅野智之（自由球員）
種市篤暉（千葉羅德海洋）
髙橋宏斗（中日龍）
曽谷龍平（歐力士猛牛）
北山亘基（北海道日本火腿鬥士）
平良海馬（埼玉西武獅）
松本裕樹（福岡軟銀鷹）
石井大智（阪神虎）
■ 捕手（3人）
若月健矢（歐力士猛牛）
坂本誠志郎（阪神虎）
中村悠平（東京養樂多燕子）
■ 內野手（7人）
牧秀悟（橫濱DeNA灣星）
小園海斗（廣島東洋鯉魚）
牧原大成（福岡軟銀鷹）
源田壮亮（埼玉西武獅）
佐藤輝明（阪神虎）
岡本和真（多倫多藍鳥）
村上宗隆（芝加哥白襪）
■ 外野手（4人）
近藤健介（福岡軟銀鷹）
周東佑京（福岡軟銀鷹）
森下翔太（阪神虎）
鈴木誠也（芝加哥小熊）
