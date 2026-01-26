運動雲

>

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本武士隊總教練井端弘和26日在東京召開記者會，公布參加3月世界棒球經典賽（WBC）的追加名單10人，加上先前分批公布的19人，目前名單已達29人，僅剩1人因行政手續尚未完成，將於日後補齊。

據日媒《TBS》報導，此次追加名單中，大聯盟球員再添4人，包括道奇隊山本由伸、藍鳥隊岡本和真、白襪隊村上宗隆，三人皆為連續兩屆入選；小熊隊鈴木誠也則是自2017年以來再度回歸國家隊，他在上一屆原本入選，但因傷勢退出，這次順利趕上大名單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日職球員方面，共有6人入列，其中包含2023年WBC冠軍成員、歐力士左投宮城大弥與中日王牌高橋宏斗等具備國際賽經驗的投手群，捕手中村悠平也名列其中，他曾在上屆WBC決賽與大谷翔平搭檔，對國際賽節奏並不陌生。

井端監督也提到，大聯盟球員的徵召過程相當繁瑣，雖然選手本人多已表達參賽意願，但仍須等待MLB正式回函才能對外公布。目前日本隊大聯盟成員已達8人，創下歷屆新高。第6屆WBC將於2026年3月開打，日本隊身為衛冕軍，被分在C組，將與韓國、澳洲、捷克及台灣同組，並於3月6日對戰台灣隊展開首戰，最終官方名單預計2月6日正式出爐。

■ 投手（15人）

松井裕樹（聖地牙哥教士）

宮城大弥（歐力士猛牛）

伊藤大海（北海道日本火腿鬥士）

大勢（讀賣巨人）

大谷翔平（洛杉磯道奇）

菊池雄星（洛杉磯天使）

山本由伸（洛杉磯道奇）

菅野智之（自由球員）

種市篤暉（千葉羅德海洋）

髙橋宏斗（中日龍）

曽谷龍平（歐力士猛牛）

北山亘基（北海道日本火腿鬥士）

平良海馬（埼玉西武獅）

松本裕樹（福岡軟銀鷹）

石井大智（阪神虎）

■ 捕手（3人）

若月健矢（歐力士猛牛）

坂本誠志郎（阪神虎）

中村悠平（東京養樂多燕子）

■ 內野手（7人）

牧秀悟（橫濱DeNA灣星）

小園海斗（廣島東洋鯉魚）

牧原大成（福岡軟銀鷹）

源田壮亮（埼玉西武獅）

佐藤輝明（阪神虎）

岡本和真（多倫多藍鳥）

村上宗隆（芝加哥白襪）

■ 外野手（4人）

近藤健介（福岡軟銀鷹）

周東佑京（福岡軟銀鷹）

森下翔太（阪神虎）

鈴木誠也（芝加哥小熊）

關鍵字： 日本隊WBC世界棒球經典賽山本由伸大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

賽揚光環不再？鮑爾未將日職列首選　經紀人證實暫無意與NPB簽約

賽揚光環不再？鮑爾未將日職列首選　經紀人證實暫無意與NPB簽約

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

NBA最離奇受傷方式！　太陽一哥布克「沒看路」右腳大扭傷退

大谷翔平2分半致詞全英文上陣　讓球迷驚呼「超流暢」

大谷翔平2分半致詞全英文上陣　讓球迷驚呼「超流暢」

霍諾德徒手攻頂台北101 甜吻愛妻「不忘跟孩子打招呼」

熱門新聞

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1500元運動幣來了　使用懶人包大公開

2「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

3洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別

4高橋光成3支大聯盟球隊報價分析

5輕鬆橫掃對手　謝淑薇闖進澳網8強

最新新聞

1快訊／山本由伸領軍！日本公布WBC29人名單

2名記摩洛西直呼興奮

3怒吼真的有用嗎？韓職資深前輩分析

4羅登手肘復健進度樂觀

5球團投資有責任　主動帶學弟吃A5和牛

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

徐若熙、王維中離隊衝擊？葉總點名潛力股：年輕投手機會來了

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366