義大利內戰漂亮勝出！辛納豪取澳網18連勝、連9站大滿貫進8強

▲辛納（Jannik Sinner）橫掃義大利同胞，闖進澳網男單8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽男子單打第4輪賽事持續於墨爾本公園登場，大會第2種子、衛冕軍辛納（Jannik Sinner）26日與同胞好手達德里（Luciano Darderi）上演「義大利內戰」，辛納全場展現強大統治力，雖在第三盤遭遇頑強抵抗，最終仍以6比1、6比3、7比6（2）直落三盤橫掃對手，達成澳網18連勝也是他連續在第9個大滿貫賽事闖入8強。

首盤辛納開局狀態極其火熱，連續兩次破掉達爾德里的發球局，迅速取得5比0的夢幻領先，達爾德里在整盤僅保住唯一的發球局，辛納隨後在第7局以「Love Game」穩穩保發，僅耗時不到半小時便以6比1拔得頭籌。

進入第二盤，辛納在第3局率先破發，取得3比1的優勢，隨後雙方維持發球局，但第9局達德里在「非保不可」的壓力下又再度失守，讓辛納以6比3奪下盤數2比0的領先。

然而第三盤戰況變得膠著，達德里提升了底線對攻的穩定度，雙方一路打得難分解，第9局辛納面臨極大挑戰，在化解了4個破發點後驚險保發，第10局辛納一度拿到2個賽末點，但卻遭對手頑強救回，雙方隨後各自保發進入搶七。

搶七大戰，達德里雖率先取得2比0領先，但辛納隨即找回比賽節奏，直接連拿7分，最終以7比2贏下搶七並帶走比賽勝利。

而鎖定8強後，接下來辛納爭奪四強門票的對手，將會是美國第8種子猛將謝爾頓（Ben Shelton）與挪威一哥魯德（Casper Ruud）之間的勝方。

▲辛納（左）橫掃義大利同胞達德里（右），闖進澳網男單8強。（圖／達志影像／美聯社）