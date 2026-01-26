運動雲

>

義大利內戰漂亮勝出！辛納豪取澳網18連勝、連9站大滿貫進8強

▲辛納（Jannik Sinner）橫掃義大利同胞，闖進澳網男單8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛納（Jannik Sinner）橫掃義大利同胞，闖進澳網男單8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽男子單打第4輪賽事持續於墨爾本公園登場，大會第2種子、衛冕軍辛納（Jannik Sinner）26日與同胞好手達德里（Luciano Darderi）上演「義大利內戰」，辛納全場展現強大統治力，雖在第三盤遭遇頑強抵抗，最終仍以6比1、6比3、7比6（2）直落三盤橫掃對手，達成澳網18連勝也是他連續在第9個大滿貫賽事闖入8強。

首盤辛納開局狀態極其火熱，連續兩次破掉達爾德里的發球局，迅速取得5比0的夢幻領先，達爾德里在整盤僅保住唯一的發球局，辛納隨後在第7局以「Love Game」穩穩保發，僅耗時不到半小時便以6比1拔得頭籌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入第二盤，辛納在第3局率先破發，取得3比1的優勢，隨後雙方維持發球局，但第9局達德里在「非保不可」的壓力下又再度失守，讓辛納以6比3奪下盤數2比0的領先。

然而第三盤戰況變得膠著，達德里提升了底線對攻的穩定度，雙方一路打得難分解，第9局辛納面臨極大挑戰，在化解了4個破發點後驚險保發，第10局辛納一度拿到2個賽末點，但卻遭對手頑強救回，雙方隨後各自保發進入搶七。

搶七大戰，達德里雖率先取得2比0領先，但辛納隨即找回比賽節奏，直接連拿7分，最終以7比2贏下搶七並帶走比賽勝利。

而鎖定8強後，接下來辛納爭奪四強門票的對手，將會是美國第8種子猛將謝爾頓（Ben Shelton）與挪威一哥魯德（Casper Ruud）之間的勝方。

▲辛納（左）橫掃義大利同胞達德里（右），闖進澳網男單8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛納（左）橫掃義大利同胞達德里（右），闖進澳網男單8強。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 澳網辛納達爾德里義大利內戰男子單打

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

桃猿以年輕化為主軸　球隊證實未考慮延攬郭嚴文、球員薪資整體上調

桃猿以年輕化為主軸　球隊證實未考慮延攬郭嚴文、球員薪資整體上調

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

阿Ken參加婚禮心亞勒　納豆催：你快一點吧

熱門新聞

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

讀者回應

﻿

熱門新聞

1500元運動幣來了　使用懶人包大公開

2快訊／山本由伸領軍！日本公布WBC29人名單

3味全龍一次「Thank You」5名小龍女

4「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

5名記摩洛西直呼興奮

最新新聞

1林品言延長賽致勝安助屏中勝出

2蔡銘祐15K完封助嘉中晉級續命

3斯威雅蒂澳網8強將戰萊巴金娜

4義大利內戰勝出　辛納豪取澳網18連勝

5侍Japan劍指世界第一

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

徐若熙、王維中離隊衝擊？葉總點名潛力股：年輕投手機會來了

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366