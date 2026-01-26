高中木聯／秦佳暘後援穩住戰局　林品言延長賽致勝安助屏中勝出

▲秦佳暘後援3.1局壓陣。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

兩支尚未開胡的球隊26日激戰至延長賽第8局，屏東高中靠著8局上林品言掃出左外野三壘安打清空壘包奠定勝基，再加上秦佳暘後援3.1局穩住戰局，終場以 11比8 擊敗新民高中，在高中木棒聯賽第一階段開出勝利。

分組「6取4」的關鍵戰役，雙方都背負首勝壓力。前3局戰成3比3，新民高中在4局下先攻進1分，5局下再添3分，一度取得領先。不過屏中展現韌性，6局上追回3分，7局上再度追平比分，將比賽逼進延長賽的「突破僵局制」。

進入8局上，屏中先藉由新民投手失誤攻佔滿壘，隨後靠高飛犧牲打先得分，2出局後，第八棒林品言鎖定第一球，將球掃向左外野形成三壘安打，一棒清空壘包，高家宥隨後補上安打，屏中單局攻下4分。新民8局下僅追回1分，最終由屏中帶走勝利。投手方面，秦佳暘自5局下2出局接手登板，一路壓制對手，3.1局僅失1分（非自責），順利拿下勝投。

屏中總教練劉家齊賽後表示，球隊前段打擊未能有效發揮，才會讓比賽打得相當辛苦。延長賽建功的林品言其實是球隊王牌投手，這場比賽因尚未到適合登板時機，加上戰力需求，才兼任野手，「他平常幾乎沒有練打擊，能在關鍵時刻打出致勝安打，真的很不簡單。」

高三的林品言則分享，當下對方投手球速不快，提醒自己把球跟進來一點，並在場邊揮棒時仔細觀察投手動作。雖然平時未特別練打擊，但上場仍全力以赴。他也透露，未來升上大學仍將以投手身分繼續打球。屏中此次帶著14名高三生出征，林品言表示，人數雖少，但隊友彼此互相支援，即便有些球員未來不再打球，仍願意陪著球隊拚完比賽，團隊感情相當深厚。