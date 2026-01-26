500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

運動雲

▲戰神許皓程、丁聖儒、陳文宏、和平館，攻城獅高國豪。（圖／TPBL提供）

▲「運動幣」開放登記，將可用於觀賞運動賽事、從事相關運動課程，並可部分折抵添購運動裝備。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

運動部將原本針對16至22歲發放的「青春動滋券」，在2026年正式轉型為「運動幣」，並於今（26日）正式開放登記，今年採「限量抽籤制」只抽出60萬份，且擴大發放對象來到「年滿16歲」以上國民。運動幣的相關登記時間、領取方式、使用期限，這邊一次看！

和過去普發的動滋券最大不同，在於領取方式從「人人有」改為「限量抽籤」，凡民國99年1月1日以前出生之國民，均可於115年1月26日至2月8日期間至「動滋網」(500.gov.tw)登記。2026年運動幣採取先登記、再抽籤的機制，中籤者才能獲得使用資格。每份運動幣面額為500點，等同新台幣500元，使用範圍鎖定健身房、游泳池及觀賞職業運動賽事，希望引導民眾實際參與運動。

另外，此次運動幣最大改變則是可用於「添購運動裝備」，包括運動服裝、運動鞋、運動穿戴裝置（如智慧手錶）、購買或維修運動耗材等，都列入運動幣使用範圍。

運動幣今年釋出60萬份，只要符合資格都能登記抽籤。年齡條件為民國115年時年滿16歲，也就是民國99年1月1日前出生者，身分則須為在台設有戶籍的國民。只要同時符合年齡與身分規定，就能透過官方平台參加抽籤，不需要額外繳費或消費紀錄作為門檻。

登記流程採線上進行，民眾需前往「動滋網」填寫資料。為分散流量，登記首週依身分證字號末碼分流，時間從2026年1月26日至2月8日。

抽籤將於2月12日以直播方式公開進行，當天下午起陸續寄發中籤簡訊，也可自行上網查詢。運動幣可於3月1日至12月31日使用，期限屆滿未用完的點數將全數收回。

運動幣怎麼領？使用流程這邊看！

1.首先，進入動滋網，並進入「我的運動幣」頁面。

2.輸入姓名、身分證字號、出生日期等相關個人資料，驗證符合資格者，即可參與抽籤。

3.等待中籤簡訊，系統將發送簡訊通知，民眾也可收看抽籤直播，或者是在2月13日上午10時至動滋網查詢結果。

4.領取抵用金，中籤者於3月1日上午10時起，進入動滋網、點選「我的運動幣」頁面，輸入身分證號、出生年月日、健保卡卡號，並輸入簡訊4位驗證碼，即可取得專屬動態QR Code及付款碼。

運動幣使用範圍大公開！　買球鞋、添購裝備都可以

本次運動幣使用範圍，特別從過往動滋券僅能進行相關運動、觀賞賽事進行折抵使用，到本次可以用於添購裝備（但有一定折抵上限）。

實際「做運動」

包括相關運動課程、以及社團費、入場費、會員費、場地設備、出租費、運動指導教學費、運動觀光遊程、參加運動衍生費用（如運動場館販售的毛巾、泳帽等）都可透過運動幣進行使用，且折抵上限為500元。

前往「看比賽」

購買、付費訂閱運動媒體費用、看運動比賽衍生費（應援衣飾、加油道具、海報及相關周邊商品），折抵上限同為500元。

添購相關「運動裝備」

此次運動幣也可使用於購買運動服裝、運動鞋、運動穿戴裝置（如智慧手表）、購買或維修運動耗材（如球拍、球棒、護具）。(但須注意最高僅能折抵200元)

運動幣實體與線上結帳教學

採用「電子錢包」模式，不限抵用次數，直到500元額度用完為止。為防盜用，結帳需簡訊驗證，使用時務必帶手機。

實體店家消費

1.登入動滋網「我的運動幣」，出示QR Code或付款碼供店家掃描。

2.付款時附上「簡訊驗證碼」才能完成扣款，防止條碼被截圖盜用。

3.確認抵用金額，若餘額不足，差額可使用現金或其他支付方式來補足。

線上平台消費

在合作售票平台結帳時，輸入相關付款碼、身分證末4碼及簡訊驗證碼即可抵用。

最後需要注意之處在於，運動幣一經抵用就無法退還，也不能要求合作店家以現金找零，更禁止兌換成等值現金，若違反相關規範，運動部將終止民眾使用運動幣的權利。至於商品瑕疵或退換貨問題，則需依各合作店家的既有退換貨規定處理。

不少人好奇，為何使用運動幣購買運動裝備，補助金額被設定在200元內。運動部解釋，此設計是為了兼顧產業均衡發展，並創造經濟外溢效果，希望民眾把補助不只用在「買東西」，也能投入實際參與運動或進場看比賽等體驗型消費；200元折扣則作為誘因，帶動民眾自費購買更高單價的專業器材。

至於哪些店家可以使用運動幣，民眾可到運動幣專區的「合作店家」頁面查詢，依縣市、鄉鎮區、營業類別，或直接輸入店名搜尋。此外，未滿16歲的學生並非完全沒有相關資源，運動部另推「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，以校隊或社團為單位集體申請，鼓勵學生實際走進現場參與運動賽事或活動。

▲「運動幣」身分證末碼分流時程表。（AI協作圖／記者杜奕君製作，經編輯審核）

▲「運動幣」身分證末碼分流時程表。（AI協作圖／記者杜奕君製作，經編輯審核）

