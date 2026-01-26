運動雲

羅登手肘復健進度樂觀　目標2026例行賽初期回歸洋基先發

▲羅登（Carlos Rodón）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅登（Carlos Rodón）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基先發左投羅登（Carlos Rodón）復健進度傳出好消息；羅登日前透露，在去年10月接受左手肘手術前，他的手肘活動度嚴重受限，甚至無法摸到自己的頭頂，更別說用投球手扣上襯衫鈕扣，但如今這些問題都已經迎刃而解。

距離手術已超過3個月，羅登表示目前身體狀況「非常好」，並指出他在佛羅里達的復健過程相當順利，目標是在2026年例行賽初期重返洋基先發輪值。

羅登在出席紐約棒球作家協會晚宴時受訪表示，自己近期已經開始大量投球訓練，「我最近投了很多球，就是想辦法讓這個手肘關節潤滑起來，為新賽季做好準備；外科醫師幫我移除了不少骨頭，但現在狀況好多了。」

▲羅登（Carlos Rodón）。（圖／達志影像／美聯社）

曾在2019年接受過韌帶置換（TJ手術）的羅登也提到，過往的手術經驗讓他對這次復健並不陌生，但兩者的感受截然不同。

「Tommy John手術的復健真的會讓人感到很孤單，因為那是一段非常漫長又單調的過程，」羅登說，「你只能看著隊友們比賽，那是長達16個月的時間，你就像個球迷一樣看完整個球季，一邊做著不管是屈肌伸展、肌力訓練，或各種肩膀穩定性的訓練，你就是一直在看棒球，那真的會是一段很孤獨的旅程。」

相較之下，羅登認為這次復健輕鬆許多，「這一次就有點不一樣，只是一次小型的手肘內視鏡手術，我很快就能開始投球，大概8週就回到投球訓練，這次真的不太像是在復健。」

儘管確定無法趕上開幕戰，羅登仍希望自己不會缺席太多時間，「顯然，我希望自己能準備好，並且隨時能夠上場競爭。」

33歲的羅登剛結束生涯代表作的一季，2025年共投195.1局，創下個人生涯新高，送出203次三振，將對手打擊率壓制在1成95，最終在美聯賽揚獎票選中名列第6，是洋基輪值中的重要支柱。

