桃猿以年輕化為主軸　球隊證實未考慮延攬郭嚴文、球員薪資整體上調

▲礒江厚綺。（圖／記者蔡厚瑄攝）



記者胡冠辰／綜合報導

中職各隊逐漸進入備戰新球季尾聲，生涯累積98轟、距離「百轟里程碑」僅差2支的老將郭嚴文，日前透露至今仍未有球隊接觸、動向未明；針對外界關心郭嚴文是否有機會回鍋桃猿，樂天副領隊礒江厚綺今（26日）受訪表示，球團內部確實討論過，但基於球隊現階段方向，暫時沒有考慮網羅。

礒江厚綺指出，球隊整體規劃仍以「讓年輕球員有更多發展與發揮空間」為主軸，這也是球團一直以來堅持的想法，因此就郭嚴文部分，「目前暫時沒有考慮。」

不過礒江厚綺也肯定郭嚴文過往貢獻，直言他從Lamigo時期一路至今表現都非常優異，並協助球隊締造很好的戰績，「我們當然也希望他後續能繼續打下去，無論打多久，都祝福他的表現能一直維持在很好的狀態。」

至於球隊整體談約進度與薪資調整，礒江厚綺透露，目前談約相當順利，球團預計在開訓時，會統一對外公布部分進度較明確、調整幅度較大的合約狀況。

由於樂天桃猿上季奪冠，外界關心球隊薪資是否整體上揚，礒江厚綺也證實「都有往上調整」，並強調薪資調幅將依球員年度表現綜合評估，目前仍持續與各球員經紀人進行面談，相關細節待開訓時一併對外說明。